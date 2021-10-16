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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Питерборо Юнайтед
Мидлсбро - Питерборо Юнайтед: обзор матча 16 октября 2021
Мидлсбро
16.10.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
2 : 0
Завершен
Питерборо Юнайтед
86'
П. МакНэйр (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Питерборо Юнайтед
90'
Замена
И. Кану
️️️️
Н. Томпсон
Замена
Д. Леа Силики
️️️️
Д. Уотмор
88'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. МакНэйр
86'
84'
Желтая карточка
Д. Корнелл
Замена
Д. Коберн
️️️️
А. Шпорар
83'
77'
Замена
Х. Берроуз
️️️️
Д. Грант
75'
Замена
Д. Уорд
️️️️
С. Дембеле
Желтая карточка
У. Икпеазу
67'
49'
Желтая карточка
С. Шмодикс
Желтая карточка
М. Пайеро
45'
35'
Желтая карточка
Р. Эдвардс
22'
Желтая карточка
Д. Тэйлор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Джо Ламли
ВР
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЦЗ
22
Мартин Пайеро
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
25
Мэтт Крукс
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Питерборо Юнайтед
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
13
Дэвид Корнелл
ЦФ
11
Сэмми Шмодикс
ЦФ
8
Джордж Грант
ЦФ
14
Джек Тэйлор
ЦФ
8
Оливер Норберн
ЦФ
26
Дэн Батлер
ЦФ
5
Марк Биверс
ЦФ
20
Джош Найт
ЦФ
4
Натан Томпсон
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Мидлсбро
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ЦП
21
Уильямс Коколо
ЦФ
19
Джош Коберн
ЦФ
25
Исайя Джонс
ЦФ
Питерборо Юнайтед
13
Уилл Блэкмор
ВР
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
6
Конор Ковентри
ОП
23
Джо Уорд
ЦП
2
Франки Кент
ЦФ
14
Харрисон Берроуз
ЦФ
11
Идрис Кану
ЦФ
4-1-1-4
1
Ламли
16
Хаусон
17
МакНэйр
16
Тавернье
14
Бамба
22
Пайеро
11
Эрнандес
25
Крукс
99
Шпорар
9
Икпеазу
20
Уотмор
1-1-5
5
Эдвардс
23
Дембеле
8
Норберн
4
Томпсон
20
Найт
5
Биверс
26
Батлер
20
Уотмор
17
Леа Силики
17
Леа Силики
20
Уотмор
99
Шпорар
19
Коберн
19
Коберн
99
Шпорар
23
Дембеле
23
Уорд
23
Уорд
23
Дембеле
8
Грант
14
Берроуз
14
Берроуз
8
Грант
4
Томпсон
11
Кану
11
Кану
4
Томпсон
Остались в запасе
Мидлсбро
Питерборо Юнайтед
12
Люк Дэниэльс
ВР
20
Тойоси Олусанья
ЦП
21
Уильямс Коколо
ЦФ
25
Исайя Джонс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
6
Конор Ковентри
ОП
13
Уилл Блэкмор
ВР
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
2
Франки Кент
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
20
Тойоси Олусанья
ЦП
21
Уильямс Коколо
ЦФ
25
Исайя Джонс
ЦФ
Остались в запасе
6
Конор Ковентри
ОП
13
Уилл Блэкмор
ВР
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
2
Франки Кент
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Статистика матча Мидлсбро - Питерборо Юнайтед
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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