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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Питерборо Юнайтед - Мидлсбро
Питерборо Юнайтед - Мидлсбро: обзор матча 02 апреля 2022
Питерборо Юнайтед
02.04.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 40 тур
0 : 4
Завершен
Мидлсбро
26'
М. Тавернье
49'
Ф. Балогун
82'
Д. Коберн
90'
Д. Уотмор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Питерборо Юнайтед - Мидлсбро
Желтая карточка
Д. Грант
90'
+1
90'
ГОЛ! 0:4!
Д. Уотмор
82'
ГОЛ! 0:3!
Д. Коберн
Пас отдал
Д. Уотмор
74'
Желтая карточка
М. Тавернье
Замена
Д. Грант
️️️️
Д. Тэйлор
62'
Замена
К. Поку
️️️️
Э. Фернандес
61'
49'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Балогун
Замена
Р. Джонс
️️️️
Д. Кларк-Харрис
46'
Желтая карточка
Д. Найт
35'
Желтая карточка
Ф. Кент
28'
26'
ГОЛ! 0:1!
М. Тавернье
Пас отдал
П. МакНэйр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Питерборо Юнайтед
13
Дэвид Корнелл
ВР
2
Франки Кент
ЦЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
37
Эммануэль Фернандес
ЦЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
7
Жеандо Фукс
ОП
11
Сэмми Шмодикс
АП
23
Джо Уорд
ПП
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
14
Джек Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Мидлсбро
1
Джо Ламли
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Питерборо Юнайтед
13
Уилл Блэкмор
ВР
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
10
Рис Браун
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
17
Кваме Поку
АП
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
Мидлсбро
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
8
Райли МакГри
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
19
Джош Коберн
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
3-1-2-1-3
13
Корнелл
2
Кент
20
Найт
37
Фернандес
7
Фукс
14
Берроуз
23
Уорд
11
Шмодикс
14
Тэйлор
7
Мэрриот
9
Кларк-Харрис
4-2-2-2
1
Ламли
2
Дейкстел
23
Фрай
17
МакНэйр
16
Бола
16
Хаусон
25
Крукс
25
Джонс
16
Тавернье
9
Балогун
10
Коннолли
14
Тэйлор
8
Грант
8
Грант
14
Тэйлор
37
Фернандес
17
Поку
17
Поку
37
Фернандес
9
Кларк-Харрис
26
Джонс
26
Джонс
9
Кларк-Харрис
Остались в запасе
Питерборо Юнайтед
Мидлсбро
13
Уилл Блэкмор
ВР
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
10
Рис Браун
ЦП
Главный тренер
Грант Маккэнн
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
8
Райли МакГри
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
19
Джош Коберн
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
13
Уилл Блэкмор
ВР
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
10
Рис Браун
ЦП
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
8
Райли МакГри
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
19
Джош Коберн
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Мидлсбро
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Лондон Роад
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