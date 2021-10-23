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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Мидлсбро
Кардифф - Мидлсбро: обзор матча 23 октября 2021
Кардифф
23.10.2021, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 14 тур
0 : 2
Завершен
Мидлсбро
35'
А. Шпорар (П)
74'
М. Пайеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Мидлсбро
85'
Замена
Д. Коберн
️️️️
У. Икпеазу
81'
Замена
Д. Уотмор
️️️️
А. Шпорар
74'
ГОЛ! 0:2!
М. Пайеро
Пас отдал
А. Шпорар
Желтая карточка
Э. Флинт
70'
Замена
К. Мур
️️️️
П. Нг
46'
38'
Желтая карточка
У. Икпеазу
35'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Шпорар
Желтая карточка
М. МакГиннес
34'
Желтая карточка
М. Пак
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
3
Райан Гилс
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
38
Перри Нг
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Мидлсбро
1
Джо Ламли
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
22
Мартин Пайеро
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
25
Мэтт Крукс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
19
Киффер Мур
ЦФ
7
Kieron Evans
ЦФ
39
Исаак Дэвис
ЦФ
Мидлсбро
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
21
Уильямс Коколо
ЦФ
25
Исайя Джонс
ЦФ
19
Джош Коберн
ЦФ
3-3-1-3
12
Смитис
25
МакГиннес
44
Флинт
3
Браун
6
Волкс
7
Пак
9
Харрис
10
Колуилл
38
Нг
17
Коллинс
3
Гилс
3-2-1-1-3
1
Ламли
14
Бамба
16
Тавернье
16
Хаусон
21
Пелтье
17
МакНэйр
22
Пайеро
11
Эрнандес
25
Крукс
9
Икпеазу
99
Шпорар
38
Нг
19
Мур
19
Мур
38
Нг
99
Шпорар
20
Уотмор
20
Уотмор
99
Шпорар
9
Икпеазу
19
Коберн
19
Коберн
9
Икпеазу
Остались в запасе
Кардифф
Мидлсбро
12
Диллон Филлипс
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
7
Kieron Evans
ЦФ
39
Исаак Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ЦП
21
Уильямс Коколо
ЦФ
25
Исайя Джонс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
7
Kieron Evans
ЦФ
39
Исаак Дэвис
ЦФ
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ЦП
21
Уильямс Коколо
ЦФ
25
Исайя Джонс
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Кардифф - Мидлсбро
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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