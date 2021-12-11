Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Мидлсбро
Сток Сити - Мидлсбро: обзор матча 11 декабря 2021
Сток Сити
11.12.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
0 : 0
Завершен
Мидлсбро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Мидлсбро
89'
Замена
У. Икпеазу
️️️️
А. Шпорар
Замена
С. Сарридж
️️️️
С. Флетчер
84'
Замена
Т. Инс
️️️️
М. Вранчич
84'
Замена
Д. Браун
️️️️
Т. Кэмбелл
80'
74'
Замена
О. Эрнандес
️️️️
Д. Уотмор
Желтая карточка
Т. Смит
72'
71'
Замена
С. Бамба
️️️️
М. Крукс
Желтая карточка
Д. Батт
35'
10'
Желтая карточка
А. Дейкстел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Мидлсбро
1
Джо Ламли
ВР
16
Марк Бола
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Сток Сити
17
Джеймс Честер
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
1
Джек Бонхэм
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Мидлсбро
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
22
Мартин Пайеро
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
3-2-3-2
17
Дэвис
23
Батт
3
Фокс
14
Тимон
16
Уилмот
2
Смит
8
Вранчич
6
Клукас
7
Аллен
23
Кэмбелл
26
Флетчер
4-2-2-2
1
Ламли
2
Дейкстел
23
Фрай
17
МакНэйр
16
Бола
16
Хаусон
25
Крукс
25
Джонс
16
Тавернье
99
Шпорар
20
Уотмор
8
Вранчич
10
Инс
10
Инс
8
Вранчич
26
Флетчер
9
Сарридж
9
Сарридж
26
Флетчер
23
Кэмбелл
18
Браун
18
Браун
23
Кэмбелл
25
Крукс
14
Бамба
14
Бамба
25
Крукс
20
Уотмор
11
Эрнандес
11
Эрнандес
20
Уотмор
99
Шпорар
9
Икпеазу
9
Икпеазу
99
Шпорар
Остались в запасе
Сток Сити
Мидлсбро
17
Джеймс Честер
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
1
Джек Бонхэм
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
22
Мартин Пайеро
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
17
Джеймс Честер
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
1
Джек Бонхэм
ЦФ
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
22
Мартин Пайеро
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Сток Сити - Мидлсбро
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
Новости команд
Все
Сток Сити
Мидлсбро
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бернли» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бернли» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+