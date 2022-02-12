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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Дерби Каунти
Мидлсбро - Дерби Каунти: обзор матча 12 февраля 2022
Мидлсбро
12.02.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 32 тур
4 : 1
Завершен
Дерби Каунти
15'
Л. Бьюкэнан (АГ)
44'
А. Коннолли
45+3'
М. Крукс
89'
Д. Уотмор
39'
М. Берд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидлсбро - Дерби Каунти
Замена
А. Шпорар
️️️️
Ф. Балогун
90'
+2
ГОЛ! 4:1!
Д. Уотмор
89'
Замена
Д. Уотмор
️️️️
А. Коннолли
88'
87'
Желтая карточка
М. Эбиовей
83'
Замена
М. Эбиовей
️️️️
К. Форсит
66'
Замена
Р. Моррисон
️️️️
К. Белик
Замена
Р. МакГри
️️️️
М. Крукс
66'
Желтая карточка
Д. Хаусон
50'
ГОЛ! 3:1!
М. Крукс
45'
+3
ГОЛ! 2:1!
А. Коннолли
44'
39'
ГОЛ! 1:1!
М. Берд
Желтая карточка
М. Крукс
31'
Желтая карточка
М. Тавернье
27'
27'
Желтая карточка
Т. Лоуренс
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Л. Бьюкэнан
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Джо Ламли
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
25
Мэтт Крукс
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Дерби Каунти
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
5
Крыстиан Белик
ОП
16
Лайам Томпсон
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
7
Люк Планж
ЦФ
3
Ли Бьюкэнан
ЦФ
21
Райн Оллсоп
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Мидлсбро
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
8
Райли МакГри
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
19
Джош Коберн
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
32
Лоуи Сибли
АП
11
Равель Моррисон
АП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
14
Jack Stretton
ЦФ
2
Фести Эбоселе
ЦФ
44
Эйран Кашин
ЦФ
4-2-2-2
1
Ламли
3
Тэйлор
23
Фрай
17
МакНэйр
2
Дейкстел
25
Крукс
16
Хаусон
16
Тавернье
25
Джонс
10
Коннолли
9
Балогун
3-1-3-1-3
14
Бирн
33
Дэйвис
3
Форсит
5
Белик
16
Томпсон
12
Найт
18
Берд
10
Лоуренс
21
Оллсоп
3
Бьюкэнан
7
Планж
25
Крукс
8
МакГри
8
МакГри
25
Крукс
10
Коннолли
20
Уотмор
20
Уотмор
10
Коннолли
9
Балогун
99
Шпорар
99
Шпорар
9
Балогун
3
Форсит
7
Эбиовей
7
Эбиовей
3
Форсит
5
Белик
11
Моррисон
11
Моррисон
5
Белик
Остались в запасе
Мидлсбро
Дерби Каунти
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
19
Джош Коберн
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
13
Келле Рос
ВР
32
Лоуи Сибли
АП
14
Jack Stretton
ЦФ
2
Фести Эбоселе
ЦФ
44
Эйран Кашин
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
19
Джош Коберн
ЦФ
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
32
Лоуи Сибли
АП
14
Jack Stretton
ЦФ
2
Фести Эбоселе
ЦФ
44
Эйран Кашин
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Мидлсбро - Дерби Каунти
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
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