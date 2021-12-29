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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкпул - Мидлсбро
Блэкпул - Мидлсбро: обзор матча 29 декабря 2021
Блэкпул
29.12.2021, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 25 тур
1 : 2
Завершен
Мидлсбро
90+1'
Ш. Ловери
60'
А. Шпорар
90+3'
Д. Уотмор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкпул - Мидлсбро
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
Д. Уотмор
ГОЛ! 1:1!
Ш. Ловери
90'
+1
89'
Желтая карточка
Л. Пелтье
Замена
Д. Митчелл
️️️️
Р. Кио
89'
73'
Замена
У. Икпеазу
️️️️
А. Шпорар
Замена
Д. Боулер
️️️️
Д. Лео Гретарссон
73'
Замена
Ш. Ловери
️️️️
Д. Йетс
73'
71'
Желтая карточка
М. Крукс
62'
Замена
Д. Уотмор
️️️️
О. Эрнандес
61'
Желтая карточка
А. Шпорар
60'
ГОЛ! 0:1!
А. Шпорар
Желтая карточка
Д. Хасбэнд
44'
40'
Желтая карточка
Д. Фрай
Желтая карточка
К. Коннолли
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
21
Дужон Стерлинг
ЦЗ
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
16
Кенни Дугалл
ЦП
21
Кеши Андерсон
ЦФ
21
Марвин Экпитета
ЦФ
36
Ричард Кио
ЦФ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Мидлсбро
1
Джо Ламли
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
25
Мэтт Крукс
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
11
Онель Эрнандес
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Блэкпул
31
Стюарт Мур
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
11
Джош Боулер
ЦП
19
Шейн Ловери
ЦФ
11
Деметри Митчелл
ЦФ
37
Luke Mariette
ЦФ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЦФ
Мидлсбро
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
3-1-5
32
Гримшоу
21
Стерлинг
3
Гретарссон
6
Коннолли
16
Дугалл
36
Кио
14
Мадин
12
Йетс
3
Хасбэнд
21
Экпитета
3-2-1-3-1
1
Ламли
23
Фрай
17
МакНэйр
14
Бамба
21
Пелтье
2
Дейкстел
25
Крукс
11
Эрнандес
25
Джонс
16
Тавернье
99
Шпорар
3
Гретарссон
11
Боулер
11
Боулер
3
Гретарссон
12
Йетс
19
Ловери
19
Ловери
12
Йетс
36
Кио
11
Митчелл
11
Митчелл
36
Кио
99
Шпорар
9
Икпеазу
9
Икпеазу
99
Шпорар
11
Эрнандес
20
Уотмор
20
Уотмор
11
Эрнандес
Остались в запасе
Блэкпул
Мидлсбро
31
Стюарт Мур
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
37
Luke Mariette
ЦФ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
31
Стюарт Мур
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
37
Luke Mariette
ЦФ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЦФ
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Блэкпул - Мидлсбро
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Блумфилд Роад
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