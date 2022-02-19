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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Мидлсбро
Бристоль Сити - Мидлсбро: обзор матча 19 февраля 2022
Бристоль Сити
19.02.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 33 тур
2 : 1
Завершен
Мидлсбро
7'
А. Вайманн
68'
А. Семеньо
90'
М. Крукс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Сити - Мидлсбро
90'
ГОЛ! 2:1!
М. Крукс
Пас отдал
М. Тавернье
ГОЛ! 2:0!
А. Семеньо
68'
53'
Замена
Р. МакГри
️️️️
Н. Тэйлор
Желтая карточка
А. Скотт
40'
17'
Желтая карточка
М. Крукс
Желтая карточка
Д. Уилльямс
9'
ГОЛ! 1:0!
А. Вайманн
Пас отдал
А. Семеньо
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
8
Джо Уилльямс
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Мидлсбро
1
Джо Ламли
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Бристоль Сити
13
Харви Уайлс-Ричардс
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
26
Айман Бенарус
АП
9
Томми Конвей
ЦФ
5
Робби Канди
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Мидлсбро
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
8
Райли МакГри
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
19
Джош Коберн
ЦФ
3-2-1-4
25
Бентли
12
Дасилва
5
Клозе
26
Калас
8
Уилльямс
4
Массенго
8
Скотт
18
Вайманн
18
Мартин
42
Семеньо
11
Белл
4-2-2-2
1
Ламли
2
Дейкстел
17
МакНэйр
23
Фрай
3
Тэйлор
16
Хаусон
25
Крукс
25
Джонс
16
Тавернье
10
Коннолли
9
Балогун
3
Тэйлор
8
МакГри
8
МакГри
3
Тэйлор
Остались в запасе
Бристоль Сити
Мидлсбро
13
Харви Уайлс-Ричардс
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
26
Айман Бенарус
АП
9
Томми Конвей
ЦФ
5
Робби Канди
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
19
Джош Коберн
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
13
Харви Уайлс-Ричардс
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
26
Айман Бенарус
АП
9
Томми Конвей
ЦФ
5
Робби Канди
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
19
Джош Коберн
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Бристоль Сити - Мидлсбро
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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