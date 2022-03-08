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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Мидлсбро
Шеффилд Юнайтед - Мидлсбро: обзор матча 08 марта 2022
Шеффилд Юнайтед
08.03.2022, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 26 тур
4 : 1
Завершен
Мидлсбро
23'
С. Берге
25'
Б. Шарп
59'
Д. Робинсон
79'
М. Гиббс-Уайт
62'
Ф. Балогун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Мидлсбро
Замена
О. МакБарни
️️️️
Б. Шарп
85'
84'
Желтая карточка
М. Крукс
ГОЛ! 4:1!
М. Гиббс-Уайт
79'
75'
Замена
Д. Коберн
️️️️
Л. Пелтье
62'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Балогун
60'
Замена
Ф. Балогун
️️️️
А. Шпорар
60'
Замена
Д. Уотмор
️️️️
М. Бола
ГОЛ! 3:0!
Д. Робинсон
Пас отдал
Д. Иган
59'
Желтая карточка
К. Хурихейн
57'
Желтая карточка
М. Гиббс-Уайт
50'
49'
Желтая карточка
Л. Пелтье
Желтая карточка
Б. Шарп
49'
41'
Желтая карточка
Д. Хаусон
Замена
К. Хурихейн
️️️️
Д. Флек
38'
ГОЛ! 2:0!
Б. Шарп
Пас отдал
М. Гиббс-Уайт
25'
ГОЛ! 1:0!
С. Берге
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
16
Сандер Берге
ОП
10
Оливер Норвуд
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Мидлсбро
1
Джо Ламли
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
16
Марк Бола
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
38
Феми Серики
ЦФ
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Мидлсбро
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
9
Фоларин Балогун
ЦФ
19
Джош Коберн
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
4-1-4-1
25
Фодеринхэм
14
Робинсон
15
Иган
30
Норрингтон-Дэвис
6
Дэвис
16
Берге
23
Осборн
13
Флек
10
Гиббс-Уайт
10
Норвуд
14
Шарп
4-2-2-2
1
Ламли
21
Пелтье
23
Фрай
16
Бола
17
МакНэйр
16
Хаусон
25
Крукс
25
Джонс
16
Тавернье
10
Коннолли
99
Шпорар
13
Флек
14
Хурихейн
14
Хурихейн
13
Флек
14
Шарп
9
МакБарни
9
МакБарни
14
Шарп
99
Шпорар
9
Балогун
9
Балогун
99
Шпорар
21
Пелтье
19
Коберн
19
Коберн
21
Пелтье
16
Бола
20
Уотмор
20
Уотмор
16
Бола
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Мидлсбро
17
Адам Дэвис
ВР
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
7
Илиман Ндиайе
ЦП
38
Феми Серики
ЦФ
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
7
Илиман Ндиайе
ЦП
38
Феми Серики
ЦФ
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Мидлсбро
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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