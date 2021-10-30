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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Бирмингем Сити
Мидлсбро - Бирмингем Сити: обзор матча 30 октября 2021
Мидлсбро
30.10.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 15 тур
0 : 2
Завершен
Бирмингем Сити
53'
М. Робертс
56'
С. Хоган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Бирмингем Сити
90'
+4
Желтая карточка
Р. МакГри
Замена
Д. Коберн
️️️️
М. Крукс
86'
68'
Замена
Ж. Бела
️️️️
К. Педерсен
67'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
Т. Дини
Замена
Д. Леа Силики
️️️️
О. Эрнандес
58'
56'
ГОЛ! 0:2!
С. Хоган
Пас отдал
Т. Дини
53'
ГОЛ! 0:1!
М. Робертс
Пас отдал
Д. Грэм
45'
+1
Желтая карточка
Г. Гарднер
Замена
Д. Уотмор
️️️️
У. Икпеазу
41'
19'
Желтая карточка
Д. Сэндерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Джо Ламли
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
22
Мартин Пайеро
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
25
Мэтт Крукс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Бирмингем Сити
20
Матия Шаркич
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
8
Райли МакГри
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
14
Трой Дини
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
10
Джордан Грэм
ЦФ
Мидлсбро
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Анферни Дейкстел
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ЦП
25
Исайя Джонс
ЦФ
19
Джош Коберн
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
10
Иван Санчес
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
91
Жереми Бела
ЦФ
15
Чукс Анеке
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Ламли
14
Бамба
16
Хаусон
16
Тавернье
17
МакНэйр
21
Пелтье
22
Пайеро
11
Эрнандес
25
Крукс
9
Икпеазу
99
Шпорар
4-1-2-3
20
Шаркич
28
Сэндерсон
4
Робертс
32
Фрэнд
24
Педерсен
26
Суньич
8
МакГри
20
Гарднер
10
Грэм
25
Хоган
14
Дини
11
Эрнандес
17
Леа Силики
17
Леа Силики
11
Эрнандес
25
Крукс
19
Коберн
19
Коберн
25
Крукс
9
Икпеазу
20
Уотмор
20
Уотмор
9
Икпеазу
14
Дини
10
Юткевич
10
Юткевич
14
Дини
24
Педерсен
91
Бела
91
Бела
24
Педерсен
Остались в запасе
Мидлсбро
Бирмингем Сити
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Анферни Дейкстел
ЦЗ
20
Тойоси Олусанья
ЦП
25
Исайя Джонс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
13
Нил Этеридж
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
10
Иван Санчес
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
15
Чукс Анеке
ЦФ
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Анферни Дейкстел
ЦЗ
20
Тойоси Олусанья
ЦП
25
Исайя Джонс
ЦФ
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
10
Иван Санчес
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
15
Чукс Анеке
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Мидлсбро - Бирмингем Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
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