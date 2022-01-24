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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Мидлсбро
Блэкберн - Мидлсбро: обзор матча 24 января 2022
Блэкберн
24.01.2022, понедельник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 28 тур
1 : 0
Завершен
Мидлсбро
76'
С. Галлахер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкберн - Мидлсбро
90'
+12
Замена
Д. Коберн
️️️️
Н. Тэйлор
Желтая карточка
А. Эдун
90'
+11
90'
+3
Желтая карточка
П. МакНэйр
Желтая карточка
С. Уортон
90'
89'
Замена
Д. Уотмор
️️️️
А. Дейкстел
Замена
Д. Зеефуик
️️️️
Д. Бакли
89'
79'
Замена
Ф. Балогун
️️️️
Д. Хаусон
ГОЛ! 1:0!
С. Галлахер
76'
Желтая карточка
Л. Трэвис
50'
Желтая карточка
Р. Ньямб
37'
29'
Желтая карточка
М. Тавернье
26'
Желтая карточка
А. Коннолли
15'
Желтая карточка
М. Крукс
4'
Желтая карточка
Н. Тэйлор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
27
Льюис Трэвис
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
30
Реда Хадра
ЦФ
14
Адетайо Эдун
ЦФ
16
Скотт Уортон
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Мидлсбро
1
Джо Ламли
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
25
Мэтт Крукс
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
30
Джейк Гаррет
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
14
Daniel Butterworth
ЦФ
Мидлсбро
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
22
Мартин Пайеро
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
19
Джош Коберн
ЦФ
2-4-4
1
Камински
6
ван Хеке
24
Ньямб
26
Ленихэн
4
Джонсон
6
Бакли
27
Трэвис
20
Галлахер
16
Уортон
14
Эдун
30
Хадра
4-2-2-2
1
Ламли
2
Дейкстел
23
Фрай
17
МакНэйр
3
Тэйлор
25
Крукс
16
Хаусон
25
Джонс
16
Тавернье
99
Шпорар
10
Коннолли
6
Бакли
42
Зеефуик
42
Зеефуик
6
Бакли
2
Дейкстел
20
Уотмор
20
Уотмор
2
Дейкстел
16
Хаусон
9
Балогун
9
Балогун
16
Хаусон
3
Тэйлор
19
Коберн
19
Коберн
3
Тэйлор
Остались в запасе
Блэкберн
Мидлсбро
1
Эйнсли Пирс
ВР
30
Джейк Гаррет
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
14
Daniel Butterworth
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
22
Мартин Пайеро
ЦП
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
30
Джейк Гаррет
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
14
Daniel Butterworth
ЦФ
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
22
Мартин Пайеро
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Блэкберн - Мидлсбро
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Ивуд Парк
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