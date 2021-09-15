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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Мидлсбро
Ноттингем Форест - Мидлсбро: обзор матча 15 сентября 2021
Ноттингем Форест
15.09.2021, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 7 тур
0 : 2
Завершен
Мидлсбро
24'
А. Шпорар
72'
О. Эрнандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Мидлсбро
87'
Замена
Д. Уотмор
️️️️
О. Эрнандес
80'
Замена
У. Икпеазу
️️️️
А. Шпорар
73'
Желтая карточка
О. Эрнандес
Замена
Д. Ричардсон
️️️️
Л. Мбе Со
73'
72'
ГОЛ! 0:2!
О. Эрнандес
Желтая карточка
Р. Йетс
68'
Замена
Д. Лолли
️️️️
Д. Гарнер
66'
Замена
К. Силва
️️️️
Л. Тэйлор
66'
62'
Желтая карточка
М. Крукс
50'
Желтая карточка
Л. Пелтье
45'
+1
Желтая карточка
Д. Хаусон
26'
Желтая карточка
А. Шпорар
24'
ГОЛ! 0:1!
А. Шпорар
Пас отдал
М. Тавернье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
11
Филип Зинкернагель
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Мидлсбро
1
Джо Ламли
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
25
Мэтт Крукс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ЦЗ
11
Джо Лолли
ЦП
88
Кафу
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
10
Ксанде Силва
ПВ
Мидлсбро
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
20
Тойоси Олусанья
ЦП
25
Исайя Джонс
ЦФ
23
Connor Malley
ЦФ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
4-1-1-1-3
34
Хорват
3
Лоу
6
Уорролл
26
Маккена
22
Мбе Со
37
Гарнер
22
Йетс
22
Джонсон
33
Тэйлор
11
Зинкернагель
11
Граббан
3-2-1-1-2
1
Ламли
2
Дейкстел
16
Хаусон
16
Тавернье
21
Пелтье
23
Фрай
17
Леа Силики
11
Эрнандес
25
Крукс
99
Шпорар
33
Тэйлор
10
Силва
10
Силва
33
Тэйлор
22
Мбе Со
2
Ричардсон
2
Ричардсон
22
Мбе Со
37
Гарнер
11
Лолли
11
Лолли
37
Гарнер
99
Шпорар
9
Икпеазу
9
Икпеазу
99
Шпорар
11
Эрнандес
20
Уотмор
20
Уотмор
11
Эрнандес
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Мидлсбро
12
Жоао Карвалью
АП
30
Брис Самба
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
Главный тренер
Сабри Лямуши
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
20
Тойоси Олусанья
ЦП
25
Исайя Джонс
ЦФ
23
Connor Malley
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
12
Жоао Карвалью
АП
30
Брис Самба
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
20
Тойоси Олусанья
ЦП
25
Исайя Джонс
ЦФ
23
Connor Malley
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Ноттингем Форест - Мидлсбро
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
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