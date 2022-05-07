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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Мидлсбро
Престон - Мидлсбро: обзор матча 07 мая 2022
Престон
07.05.2022, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
4 : 1
Завершен
Мидлсбро
24'
А. Брауне
35'
Д. Фрай (АГ)
53'
Э. Риис
74'
Э. Риис (П)
49'
М. Тавернье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Престон - Мидлсбро
Замена
Р. Ледсон
️️️️
Б. Уайтмэн
86'
84'
Желтая карточка
М. Крукс
Замена
P. Huntington
️️️️
Б. Диаби
80'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Э. Риис
74'
73'
Красная карточка
П. МакНэйр
66'
Желтая карточка
Д. Фрай
66'
Замена
А. Коннолли
️️️️
А. Дейкстел
62'
Замена
Ф. Балогун
️️️️
А. Шпорар
62'
Замена
Д. Коберн
️️️️
Д. Уотмор
58'
Желтая карточка
А. Дейкстел
Желтая карточка
А. Маккэнн
56'
ГОЛ! 3:1!
Э. Риис
Пас отдал
К. Арчер
53'
49'
ГОЛ! 2:1!
М. Тавернье
Пас отдал
А. Дейкстел
Желтая карточка
Д. Джонсон
45'
45'
Желтая карточка
П. МакНэйр
Желтая карточка
С. ван ден Берг
45'
45'
Желтая карточка
Л. Дэниэльс
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Д. Фрай
35'
ГОЛ! 1:0!
А. Брауне
Пас отдал
Б. Поттс
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Даниэль Иверсен
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
17
Эмиль Риис
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Мидлсбро
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
8
Райли МакГри
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
20
Paul Huntington
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
39
Майки О'Нил
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
17
Чед Эванс
ЦФ
Мидлсбро
1
Джо Ламли
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
19
Джош Коберн
ЦФ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
3-5-2
1
Иверсен
4
ван ден Берг
4
Диаби
6
Линдсэй
8
Уайтмэн
44
Поттс
8
Брауне
8
Маккэнн
14
Джонсон
9
Арчер
17
Риис
3-3-2-2
12
Дэниэльс
2
Дейкстел
23
Фрай
17
МакНэйр
8
МакГри
16
Хаусон
25
Крукс
25
Джонс
16
Тавернье
20
Уотмор
99
Шпорар
4
Диаби
20
20
4
Диаби
8
Уайтмэн
4
Ледсон
4
Ледсон
8
Уайтмэн
20
Уотмор
19
Коберн
19
Коберн
20
Уотмор
99
Шпорар
9
Балогун
9
Балогун
99
Шпорар
2
Дейкстел
10
Коннолли
10
Коннолли
2
Дейкстел
Остались в запасе
Престон
Мидлсбро
1
Коннор Рипли
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
39
Майки О'Нил
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
17
Чед Эванс
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
1
Джо Ламли
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
1
Коннор Рипли
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
39
Майки О'Нил
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
17
Чед Эванс
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Ламли
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Престон - Мидлсбро
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Дипдэйл
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