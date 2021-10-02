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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Мидлсбро
Халл Сити - Мидлсбро: обзор матча 02 октября 2021
Халл Сити
02.10.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
2 : 0
Завершен
Мидлсбро
81'
Д. Ламли (АГ)
90+3'
M. Wilks
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Мидлсбро
ГОЛ! 2:0!
M. Wilks
Пас отдал
Г. Доэрти
90'
+3
Желтая карточка
M. Wilks
90'
+2
85'
Замена
У. Икпеазу
️️️️
М. Бола
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Ламли
81'
80'
Замена
Д. Леа Силики
️️️️
Д. Фрай
78'
Желтая карточка
П. МакНэйр
Замена
M. Wilks
️️️️
Т. Смит
69'
Замена
Г. Доэрти
️️️️
Д. Монкур
60'
58'
Желтая карточка
Л. Пелтье
Замена
Ш. МакЛафлин
️️️️
Э. Джонс
42'
7'
Желтая карточка
М. Тавернье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
20
Джордж Монкур
ЦП
34
Josh Emmanuel
ЦФ
24
Джейкоб Гривз
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
21
Ричард Смолвуд
ЦФ
7
Энди Кэннон
ЦФ
5
Элфи Джонс
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Мидлсбро
1
Джо Ламли
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
16
Марк Бола
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
25
Мэтт Крукс
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Халл Сити
1
Натан Бакстер
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
12
Mallik Wilks
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
39
Josh Hinds
ЦФ
5
Грег Доэрти
ЦФ
36
Уилл Джарвис
ЦФ
47
Райан Лонгман
ЦФ
Мидлсбро
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ЦП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
25
Исайя Джонс
ЦФ
21
Уильямс Коколо
ЦФ
1-1-1-5
13
Ингрэм
5
Бернард
20
Монкур
23
Льюис-Поттер
39
Ивс
5
Джонс
7
Кэннон
21
Смолвуд
29
Смит
3-2-3
1
Ламли
17
МакНэйр
16
Хаусон
16
Тавернье
21
Пелтье
23
Фрай
20
Уотмор
25
Крукс
99
Шпорар
5
Джонс
15
МакЛафлин
15
МакЛафлин
5
Джонс
29
Смит
12
12
29
Смит
20
Монкур
5
Доэрти
5
Доэрти
20
Монкур
23
Фрай
17
Леа Силики
17
Леа Силики
23
Фрай
16
Бола
9
Икпеазу
9
Икпеазу
16
Бола
Остались в запасе
Халл Сити
Мидлсбро
1
Натан Бакстер
ВР
8
Мэтт Смит
ЦП
39
Josh Hinds
ЦФ
36
Уилл Джарвис
ЦФ
47
Райан Лонгман
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
12
Люк Дэниэльс
ВР
20
Тойоси Олусанья
ЦП
25
Исайя Джонс
ЦФ
21
Уильямс Коколо
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
1
Натан Бакстер
ВР
8
Мэтт Смит
ЦП
39
Josh Hinds
ЦФ
36
Уилл Джарвис
ЦФ
47
Райан Лонгман
ЦФ
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
20
Тойоси Олусанья
ЦП
25
Исайя Джонс
ЦФ
21
Уильямс Коколо
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Халл Сити - Мидлсбро
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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