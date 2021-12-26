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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Ноттингем Форест
Мидлсбро - Ноттингем Форест: обзор матча 26 декабря 2021
Мидлсбро
26.12.2021, воскресенье, 18:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
2 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
17'
Р. Йетс (АГ)
69'
А. Шпорар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Ноттингем Форест
74'
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
Л. Граббан
71'
Желтая карточка
Ж. Карвалью
ГОЛ! 2:0!
А. Шпорар
69'
Замена
Д. Уотмор
️️️️
О. Эрнандес
65'
62'
Замена
К. Силва
️️️️
Ф. Зинкернагель
46'
Замена
Ж. Карвалью
️️️️
Т. Фигейреду
32'
Желтая карточка
Б. Самба
Желтая карточка
Д. Хаусон
26'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Йетс
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Джо Ламли
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
11
Онель Эрнандес
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
26
Скотт Маккена
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
22
Фин Бэк
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Мидлсбро
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
8
Брайан Охеда
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
10
Ксанде Силва
ПВ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
4-2-3-1
1
Ламли
3
Тэйлор
23
Фрай
17
МакНэйр
2
Дейкстел
16
Хаусон
25
Крукс
16
Тавернье
25
Джонс
11
Эрнандес
99
Шпорар
3-1-3-2-1
30
Самба
26
Маккена
6
Уорролл
2
Фигейреду
37
Гарнер
22
Бэк
4
Коулбэк
22
Йетс
11
Зинкернагель
22
Джонсон
11
Граббан
11
Эрнандес
20
Уотмор
20
Уотмор
11
Эрнандес
2
Фигейреду
12
Карвалью
12
Карвалью
2
Фигейреду
11
Зинкернагель
10
Силва
10
Силва
11
Зинкернагель
11
Граббан
33
Тэйлор
33
Тэйлор
11
Граббан
Остались в запасе
Мидлсбро
Ноттингем Форест
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
34
Этан Хорват
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
8
Брайан Охеда
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Остались в запасе
34
Этан Хорват
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
8
Брайан Охеда
ЦП
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Мидлсбро - Ноттингем Форест
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
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