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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Суонси
Мидлсбро - Суонси: обзор матча 04 декабря 2021
Мидлсбро
04.12.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 21 тур
1 : 0
Завершен
Суонси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Суонси
Замена
Д. Фрай
️️️️
А. Дейкстел
90'
+2
78'
Замена
Д. Латибодье
️️️️
И. Лейрд
Замена
У. Икпеазу
️️️️
А. Шпорар
73'
Замена
О. Эрнандес
️️️️
Д. Уотмор
72'
Желтая карточка
П. МакНэйр
70'
67'
Замена
М. Обафеми
️️️️
Р. Уильямс
46'
Замена
О. Нтчам
️️️️
К. Смит
45'
Желтая карточка
Д. Патерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
16
Марк Бола
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Мидлсбро
1
Джо Ламли
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
22
Мартин Пайеро
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Суонси
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
13
Стивен Бенда
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
4-2-2-2
12
Дэниэльс
14
Бамба
16
Бола
17
МакНэйр
2
Дейкстел
16
Хаусон
25
Крукс
16
Тавернье
25
Джонс
99
Шпорар
20
Уотмор
3-2-3-2
29
Хамер
2
Лейрд
5
Кабанго
46
Уильямс
26
Ноутон
3
Мэннинг
6
Гримес
8
Смит
4
Даунс
9
Пироэ
35
Патерсон
2
Дейкстел
23
Фрай
23
Фрай
2
Дейкстел
20
Уотмор
11
Эрнандес
11
Эрнандес
20
Уотмор
99
Шпорар
9
Икпеазу
9
Икпеазу
99
Шпорар
2
Лейрд
22
Латибодье
22
Латибодье
2
Лейрд
8
Смит
10
Нтчам
10
Нтчам
8
Смит
46
Уильямс
21
Обафеми
21
Обафеми
46
Уильямс
Остались в запасе
Мидлсбро
Суонси
1
Джо Ламли
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
22
Мартин Пайеро
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
Главный тренер
Крис Уайлдер
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
13
Стивен Бенда
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
1
Джо Ламли
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
22
Мартин Пайеро
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
Остались в запасе
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
13
Стивен Бенда
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Мидлсбро - Суонси
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
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