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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Мидлсбро
Куинз Парк Рейнджерс - Мидлсбро: обзор матча 09 февраля 2022
Куинз Парк Рейнджерс
09.02.2022, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 31 тур
2 : 2
Завершен
Мидлсбро
29'
И. Хаир
46'
К. Уиллок
45+2'
Д. Фрай
60'
А. Адома (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Мидлсбро
87'
Замена
М. Пайеро
️️️️
М. Крукс
84'
Желтая карточка
Д. Хаусон
82'
Замена
А. Коннолли
️️️️
А. Шпорар
Замена
М. Одубайо
️️️️
Л. Уоллас
78'
70'
Замена
Ф. Балогун
️️️️
Д. Уотмор
Замена
А. Грэй
️️️️
С. Йохансен
68'
Замена
Д. Хендрик
️️️️
И. Хаир
61'
60'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
А. Адома
ГОЛ! 2:1!
К. Уиллок
46'
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Д. Фрай
ГОЛ! 1:0!
И. Хаир
Пас отдал
К. Уиллок
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
1
Дэвид Маршалл
ВР
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
26
Сэм Филд
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Мидлсбро
1
Джо Ламли
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Куинз Парк Рейнджерс
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
10
Люк Амос
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Мидлсбро
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
22
Мартин Пайеро
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
9
Фоларин Балогун
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
4-2-2-2
1
Маршалл
5
Барбе
2
Данн
3
Уоллас
16
Дикки
26
Филд
10
Йохансен
16
Уиллок
10
Хаир
37
Адома
13
Дайкс
4-2-2-2
1
Ламли
2
Дейкстел
17
МакНэйр
23
Фрай
3
Тэйлор
16
Хаусон
25
Крукс
25
Джонс
16
Тавернье
99
Шпорар
20
Уотмор
3
Уоллас
28
Одубайо
28
Одубайо
3
Уоллас
10
Хаир
29
Хендрик
29
Хендрик
10
Хаир
10
Йохансен
45
Грэй
45
Грэй
10
Йохансен
25
Крукс
22
Пайеро
22
Пайеро
25
Крукс
20
Уотмор
9
Балогун
9
Балогун
20
Уотмор
99
Шпорар
10
Коннолли
10
Коннолли
99
Шпорар
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Мидлсбро
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
10
Люк Амос
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
8
Райли МакГри
ЦП
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
10
Люк Амос
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
8
Райли МакГри
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Мидлсбро
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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