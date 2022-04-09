Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Халл Сити
Мидлсбро - Халл Сити: обзор матча 09 апреля 2022
Мидлсбро
09.04.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 41 тур
0 : 1
Завершен
Халл Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Джо Ламли
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
10
Аарон Коннолли
ЦФ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
47
Райан Лонгман
ПВ
27
Реган Слатер
ЦФ
19
Брендон Флеминг
ЦФ
24
Джейкоб Гривз
ЦФ
5
Элфи Джонс
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Мидлсбро
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
19
Джош Коберн
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Халл Сити
1
Натан Бакстер
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦЗ
5
Грег Доэрти
ЦФ
44
Tom Huddlestone
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
4-3-1-2
1
Ламли
16
Бола
23
Фрай
17
МакНэйр
2
Дейкстел
16
Хаусон
8
МакГри
25
Крукс
16
Тавернье
9
Балогун
10
Коннолли
1-2-2-5
13
Ингрэм
15
МакЛафлин
10
Хонимэн
21
Смолвуд
47
Лонгман
23
Льюис-Поттер
27
Слатер
17
Саядманеш
5
Джонс
24
Гривз
19
Флеминг
Остались в запасе
Мидлсбро
Халл Сити
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
19
Джош Коберн
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
1
Натан Бакстер
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦЗ
5
Грег Доэрти
ЦФ
44
Tom Huddlestone
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
19
Джош Коберн
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Остались в запасе
1
Натан Бакстер
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦЗ
5
Грег Доэрти
ЦФ
44
Tom Huddlestone
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Мидлсбро - Халл Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
Новости команд
Все
Мидлсбро
Халл Сити
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бернли» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+