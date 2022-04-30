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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Сток Сити
Мидлсбро - Сток Сити: обзор матча 30 апреля 2022
Мидлсбро
30.04.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
3 : 1
Завершен
Сток Сити
21'
М. Крукс
25'
Л. Бэйкер (АГ)
72'
М. Крукс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидлсбро - Сток Сити
Замена
Д. Коберн
️️️️
Д. Уотмор
82'
Замена
М. Бола
️️️️
А. Шпорар
75'
ГОЛ! 3:0!
М. Крукс
Пас отдал
Д. Фрай
72'
70'
Замена
М. Вранчич
️️️️
Л. Бэйкер
46'
Замена
Н. Пауэлл
️️️️
Д. Филоджин
46'
Замена
С. Флетчер
️️️️
У. Форрестер
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Л. Бэйкер
25'
ГОЛ! 1:0!
М. Крукс
Пас отдал
Д. Хаусон
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
12
Люк Дэниэльс
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
25
Мэтт Крукс
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
7
Джо Аллен
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Мидлсбро
1
Джо Ламли
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
22
Мартин Пайеро
ЦП
9
Фоларин Балогун
ЦФ
19
Джош Коберн
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
3-3-2-2
12
Дэниэльс
2
Дейкстел
23
Фрай
21
Пелтье
25
Крукс
16
Хаусон
8
МакГри
16
Тавернье
25
Джонс
99
Шпорар
20
Уотмор
3-2-3-1-1
39
Барсик
19
Ягиелка
6
Форрестер
14
Тимон
2
Смит
4
Харвуд-Беллис
7
Аллен
8
Бэйкер
14
Сойерс
11
Филоджин
18
Браун
99
Шпорар
16
Бола
16
Бола
99
Шпорар
20
Уотмор
19
Коберн
19
Коберн
20
Уотмор
11
Филоджин
25
Пауэлл
25
Пауэлл
11
Филоджин
8
Бэйкер
8
Вранчич
8
Вранчич
8
Бэйкер
6
Форрестер
26
Флетчер
26
Флетчер
6
Форрестер
Остались в запасе
Мидлсбро
Сток Сити
1
Джо Ламли
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
22
Мартин Пайеро
ЦП
9
Фоларин Балогун
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
1
Джек Бонхэм
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
1
Джо Ламли
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
22
Мартин Пайеро
ЦП
9
Фоларин Балогун
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Мидлсбро - Сток Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
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