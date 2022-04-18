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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Хаддерсфилд Таун
Мидлсбро - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 18 апреля 2022
Мидлсбро
18.04.2022, понедельник, 14:30
Англия. Чемпионшип, 43 тур
0 : 2
Завершен
Хаддерсфилд Таун
41'
М. Сарр
60'
Д. Роудс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидлсбро - Хаддерсфилд Таун
90'
Замена
С. Хай
️️️️
Д. Роудс
81'
Замена
Д. Руффельс
️️️️
Г. Тоффоло
Замена
А. Коннолли
️️️️
Д. Уотмор
78'
76'
Желтая карточка
Л. О'Брайен
Желтая карточка
М. Бола
70'
Желтая карточка
Р. МакГри
69'
Замена
Ф. Балогун
️️️️
А. Шпорар
65'
60'
ГОЛ! 0:2!
Д. Роудс
Пас отдал
Л. О'Брайен
Замена
Д. Коберн
️️️️
С. Бамба
55'
46'
Замена
Д. Корома
️️️️
С. Томас
Желтая карточка
С. Бамба
44'
41'
ГОЛ! 0:1!
М. Сарр
Пас отдал
Д. Роудс
36'
Желтая карточка
Г. Тоффоло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
12
Люк Дэниэльс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
20
Олли Тертон
ПЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
13
Джон Расселл
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Мидлсбро
1
Джо Ламли
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
9
Фоларин Балогун
ЦФ
19
Джош Коберн
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
31
Джамал Блэкмэн
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
7
Скотт Хай
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
37
Джош Корома
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
4-2-2-2
12
Дэниэльс
16
Бола
14
Бамба
17
МакНэйр
2
Дейкстел
16
Хаусон
8
МакГри
16
Тавернье
25
Джонс
99
Шпорар
20
Уотмор
3-2-3-1-1
21
Николлс
2
Пипа
23
Сарр
12
Лис
20
Тертон
15
Тоффоло
6
Хогг
27
О'Брайен
13
Расселл
7
Томас
29
Роудс
99
Шпорар
9
Балогун
9
Балогун
99
Шпорар
14
Бамба
19
Коберн
19
Коберн
14
Бамба
20
Уотмор
10
Коннолли
10
Коннолли
20
Уотмор
15
Тоффоло
3
Руффельс
3
Руффельс
15
Тоффоло
29
Роудс
7
Хай
7
Хай
29
Роудс
7
Томас
37
Корома
37
Корома
7
Томас
Остались в запасе
Мидлсбро
Хаддерсфилд Таун
1
Джо Ламли
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
Главный тренер
Крис Уайлдер
31
Джамал Блэкмэн
ВР
14
Дуэйн Холмс
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
18
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
1
Джо Ламли
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
14
Дуэйн Холмс
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
18
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Мидлсбро - Хаддерсфилд Таун
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
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