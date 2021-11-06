Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Мидлсбро
Вест Бромвич - Мидлсбро: обзор матча 06 ноября 2021
Вест Бромвич
06.11.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
1 : 1
Завершен
Мидлсбро
65'
Г. Диангана
38'
Д. Коберн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Мидлсбро
Желтая карточка
Р. Снодграсс
90'
+2
89'
Желтая карточка
Д. Хаусон
88'
Замена
О. Эрнандес
️️️️
Д. Коберн
72'
Замена
Д. Леа Силики
️️️️
Д. Уотмор
72'
Замена
А. Шпорар
️️️️
М. Пайеро
ГОЛ! 1:1!
Г. Диангана
Пас отдал
К. Бартли
65'
Желтая карточка
Г. Диангана
49'
Желтая карточка
С. Кипр
46'
Замена
Д. Хагилл
️️️️
К. Робинсон
46'
38'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коберн
30'
Желтая карточка
Л. Пелтье
24'
Желтая карточка
П. МакНэйр
Замена
К. Бартли
️️️️
М. Кларк
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
9
Карлан Грант
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Мидлсбро
12
Люк Дэниэльс
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
22
Мартин Пайеро
ЦП
19
Джош Коберн
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
25
Исайя Джонс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
2
Итан Ингрэм
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
25
Мэтт Филлипс
ПП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Мидлсбро
1
Джо Ламли
ВР
14
Джереми Сиви
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
21
Уильямс Коколо
ЦФ
4-4-2
26
Джонстон
22
Таунсенд
4
Кипр
5
Кларк
2
Ферлонг
19
Диангана
3
Рич
8
Моламби
23
Снодграсс
47
Робинсон
9
Грант
3-2-1-3
12
Дэниэльс
17
МакНэйр
16
Тавернье
16
Хаусон
21
Пелтье
14
Бамба
22
Пайеро
25
Джонс
20
Уотмор
19
Коберн
5
Кларк
5
Бартли
5
Бартли
5
Кларк
47
Робинсон
9
Хагилл
9
Хагилл
47
Робинсон
20
Уотмор
17
Леа Силики
17
Леа Силики
20
Уотмор
19
Коберн
11
Эрнандес
11
Эрнандес
19
Коберн
22
Пайеро
99
Шпорар
99
Шпорар
22
Пайеро
Остались в запасе
Вест Бромвич
Мидлсбро
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
2
Итан Ингрэм
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
25
Мэтт Филлипс
ПП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
1
Джо Ламли
ВР
14
Джереми Сиви
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ЦП
21
Уильямс Коколо
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
2
Итан Ингрэм
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
25
Мэтт Филлипс
ПП
Остались в запасе
1
Джо Ламли
ВР
14
Джереми Сиви
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ЦП
21
Уильямс Коколо
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Вест Бромвич - Мидлсбро
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
Новости команд
Все
Вест Бромвич
Мидлсбро
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бернли» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бернли» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+