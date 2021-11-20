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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Миллуолл
Мидлсбро - Миллуолл: обзор матча 20 ноября 2021
Мидлсбро
20.11.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 18 тур
1 : 1
Завершен
Миллуолл
15'
М. Крукс
27'
С. Бамба (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Миллуолл
Замена
У. Икпеазу
️️️️
Д. Уотмор
87'
86'
Замена
M. Smith
️️️️
Д. Уоллес
81'
Замена
М. Кифтенбельд
️️️️
Б. Афобе
67'
Замена
О. Ожо
️️️️
М. Беннетт
Желтая карточка
Д. Хаусон
57'
Замена
Д. Коберн
️️️️
А. Шпорар
46'
45'
+3
Желтая карточка
Д. Купер
34'
Желтая карточка
М. Беннетт
27'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
С. Бамба
ГОЛ! 1:0!
М. Крукс
Пас отдал
Д. Уотмор
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Марк Бола
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
18
Райан Леонард
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Мидлсбро
1
Джо Ламли
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
19
Джош Коберн
ЦФ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
12
Джордж Эванс
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
17
Matt Smith
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
4-2-2-2
12
Дэниэльс
14
Бамба
17
МакНэйр
16
Бола
21
Пелтье
16
Хаусон
25
Крукс
16
Тавернье
25
Джонс
20
Уотмор
99
Шпорар
4-4-2
33
Биалковски
4
Хатчинсон
5
Купер
2
Мэлони
5
Баллард
6
Сэйвилл
16
Митчелл
17
Уоллес
18
Леонард
23
Афобе
10
Беннетт
99
Шпорар
19
Коберн
19
Коберн
99
Шпорар
20
Уотмор
9
Икпеазу
9
Икпеазу
20
Уотмор
23
Афобе
8
Кифтенбельд
8
Кифтенбельд
23
Афобе
10
Беннетт
9
Ожо
9
Ожо
10
Беннетт
17
Уоллес
17
17
17
Уоллес
Остались в запасе
Мидлсбро
Миллуолл
1
Джо Ламли
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
Главный тренер
Крис Уайлдер
25
Джордж Лонг
ВР
12
Джордж Эванс
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Ламли
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
12
Джордж Эванс
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Мидлсбро - Миллуолл
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
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