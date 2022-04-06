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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Фулхэм
Мидлсбро - Фулхэм: обзор матча 06 апреля 2022
Мидлсбро
06.04.2022, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 30 тур
0 : 1
Завершен
Фулхэм
73'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидлсбро - Фулхэм
Желтая карточка
П. МакНэйр
90'
+3
Желтая карточка
Р. МакГри
82'
81'
Замена
Э. Робинсон
️️️️
Д. Брайан
Замена
Д. Коберн
️️️️
М. Крукс
76'
73'
ГОЛ! 0:1!
А. Митрович
Желтая карточка
М. Крукс
72'
65'
Желтая карточка
Х. Рид
63'
Замена
Д. Онома
️️️️
Н. Чалоба
63'
Замена
Н. Кебану
️️️️
Б. Рид
Замена
Р. МакГри
️️️️
Л. Пелтье
59'
Замена
М. Бола
️️️️
Н. Тэйлор
56'
53'
Желтая карточка
Ф. Карвалью
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Джо Ламли
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
99
Андраж Шпорар
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
14
Бобби Рид
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Мидлсбро
12
Люк Дэниэльс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
8
Райли МакГри
ЦП
19
Джош Коберн
ЦФ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Фулхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
9
Родриго Муньис
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Ламли
21
Пелтье
17
МакНэйр
23
Фрай
3
Тэйлор
2
Дейкстел
16
Хаусон
25
Крукс
16
Тавернье
20
Уотмор
99
Шпорар
4-1-1-3-1
1
Родак
2
Тете
4
Адарабиойо
3
Рим
23
Брайан
15
Чалоба
6
Рид
10
Уилсон
14
Рид
14
Карвалью
9
Митрович
3
Тэйлор
16
Бола
16
Бола
3
Тэйлор
21
Пелтье
8
МакГри
8
МакГри
21
Пелтье
25
Крукс
19
Коберн
19
Коберн
25
Крукс
14
Рид
92
Кебану
92
Кебану
14
Рид
23
Брайан
33
Робинсон
33
Робинсон
23
Брайан
15
Чалоба
17
Онома
17
Онома
15
Чалоба
Остались в запасе
Мидлсбро
Фулхэм
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
9
Родриго Муньис
ЦФ
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
9
Родриго Муньис
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Мидлсбро - Фулхэм
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
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