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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Мидлсбро
Миллуолл - Мидлсбро: обзор матча 12 марта 2022
Миллуолл
12.03.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 37 тур
0 : 0
Завершен
Мидлсбро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миллуолл - Мидлсбро
74'
Замена
Д. Уотмор
️️️️
А. Коннолли
Замена
З. Лавлейс
️️️️
М. Беннетт
71'
Желтая карточка
Д. Уоллес
34'
Желтая карточка
С. Мэлони
19'
Желтая карточка
Д. Баллард
16'
Желтая карточка
Д. Купер
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
20
Дэнни МакНамара
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Мидлсбро
1
Джо Ламли
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
29
Зак Лавлейс
ЦФ
15
Hayden Muller
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
Мидлсбро
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Натан Вуд
ЦЗ
16
Марк Бола
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
19
Джош Коберн
ЦФ
4-3-3
33
Биалковски
5
Баллард
3
Уоллес
2
Мэлони
5
Купер
17
Уоллес
16
Митчелл
6
Сэйвилл
10
Беннетт
20
МакНамара
23
Афобе
4-2-2-2
1
Ламли
21
Пелтье
17
МакНэйр
23
Фрай
3
Тэйлор
16
Хаусон
25
Крукс
25
Джонс
16
Тавернье
9
Балогун
10
Коннолли
10
Беннетт
29
Лавлейс
29
Лавлейс
10
Беннетт
10
Коннолли
20
Уотмор
20
Уотмор
10
Коннолли
Остались в запасе
Миллуолл
Мидлсбро
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
15
Hayden Muller
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Натан Вуд
ЦЗ
16
Марк Бола
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
19
Джош Коберн
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
15
Hayden Muller
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Натан Вуд
ЦЗ
16
Марк Бола
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
19
Джош Коберн
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Миллуолл - Мидлсбро
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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