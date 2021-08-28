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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Блэкберн
Мидлсбро - Блэкберн: обзор матча 28 августа 2021
Мидлсбро
28.08.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
1 : 1
Завершен
Блэкберн
36'
Д. Хаусон
17'
С. Галлахер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Блэкберн
90'
+4
Желтая карточка
Т. Долан
Желтая карточка
Т. Олусанья
87'
87'
Желтая карточка
Л. Трэвис
Красная карточка
С. Морси
81'
79'
Вторая желтая
Х. Картер
Замена
Т. Олусанья
️️️️
Д. Уотмор
67'
60'
Замена
Д. Бакли
️️️️
И. Поведа
60'
Замена
Т. Долан
️️️️
Л. Кларксон
46'
Замена
T. Magloire
️️️️
Д. Ротуэлл
ГОЛ! 1:1!
Д. Хаусон
Пас отдал
А. Дейкстел
36'
19'
Желтая карточка
Х. Картер
17'
ГОЛ! 0:1!
С. Галлахер
Пас отдал
И. Поведа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Джо Ламли
ВР
2
Анферни Дейкстел
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
8
Сэм Морси
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
25
Исайя Джонс
ЦФ
25
Мэтт Крукс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
27
Льюис Трэвис
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
3
Гарри Пикеринг
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Мидлсбро
12
Люк Дэниэльс
ВР
16
Марк Бола
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
22
Мартин Пайеро
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ЦП
19
Джош Коберн
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
6
Джон Бакли
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
20
Harrison Chapman
ЦП
35
Tyler Magloire
ЦФ
24
Тирис Долан
ЦФ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
3-2-1-3
1
Ламли
17
МакНэйр
24
Холл
23
Фрай
16
Хаусон
16
Тавернье
8
Морси
25
Крукс
25
Джонс
20
Уотмор
2-4-2-2
1
Камински
17
Картер
4
Айяла
7
Кларксон
7
Ротуэлл
27
Трэвис
26
Ленихэн
99
Поведа
22
Бреретон
3
Пикеринг
20
Галлахер
20
Уотмор
20
Олусанья
20
Олусанья
20
Уотмор
99
Поведа
6
Бакли
6
Бакли
99
Поведа
7
Ротуэлл
35
35
7
Ротуэлл
7
Кларксон
24
Долан
24
Долан
7
Кларксон
Остались в запасе
Мидлсбро
Блэкберн
12
Люк Дэниэльс
ВР
16
Марк Бола
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
22
Мартин Пайеро
ЦП
19
Джош Коберн
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
1
Эйнсли Пирс
ВР
19
Jacob Davenport
ЦП
20
Harrison Chapman
ЦП
14
Daniel Butterworth
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
16
Марк Бола
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
22
Мартин Пайеро
ЦП
19
Джош Коберн
ЦФ
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
19
Jacob Davenport
ЦП
20
Harrison Chapman
ЦП
14
Daniel Butterworth
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Мидлсбро - Блэкберн
1
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
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