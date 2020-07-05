Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Яго Эррерин - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Яго
    Фамилия Эррерин
    Команда Валенсия
    Состав Основной
    Родной город Бильбао
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 25 января 1988 (35 лет)
    Рост 187
    Вес 89
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 Был в запасе Валенсия 1:0 Осасуна Испания. Примера, 25 тур
    05.03.2023 Был в запасе Барселона 1:0 Валенсия Испания. Примера, 24 тур
    25.02.2023 Был в запасе Валенсия 1:0 Реал Сосьедад Испания. Примера, 23 тур
    20.02.2023 Был в запасе Хетафе 1:0 Валенсия Испания. Примера, 22 тур
    11.02.2023 Был в запасе Валенсия 1:2 Атлетик Испания. Примера, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетик 4 -1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.07.2020 1' -90' Гранада (Гранада) 4:0 Атлетик (Бильбао)
    16.07.2020 26' -90' Атлетик (Бильбао) 0:2 Леганес (Леганес)
    12.07.2020 Был в запасе Леванте (Валенсия) 1:2 Атлетик (Бильбао)
    09.07.2020 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 1:2 Севилья (Севилья)
    05.07.2020 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 0:1 Реал (Мадрид)
    01.07.2020 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 0:2 Атлетик (Бильбао)
    27.06.2020 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 3:1 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    23.06.2020 Был в запасе Барселона (Барселона) 1:0 Атлетик (Бильбао)
    20.06.2020 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 1:0 Бетис (Севилья)
    17.06.2020 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 2:2 Атлетик (Бильбао)
    14.06.2020 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 1:1 Атлетико (Мадрид)
    08.03.2020 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:4 Атлетик (Бильбао)
    01.03.2020 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 1:0 Вильярреал (Вильярреал)
    23.02.2020 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 2:1 Атлетик (Бильбао)
    16.02.2020 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 0:1 Осасуна (Памплона)
    09.02.2020 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 2:1 Атлетик (Бильбао)
    02.02.2020 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 0:2 Хетафе (Хетафе)
    25.01.2020 1' -90' Эспаньол (Барселона) 1:1 Атлетик (Бильбао)
    19.01.2020 1' -90' Атлетик (Бильбао) 1:1 Сельта (Виго)
    03.01.2020 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:1 Атлетик (Бильбао)
    22.12.2019 Был в запасе Реал (Мадрид) 0:0 Атлетик (Бильбао)
    14.12.2019 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 0:0 Эйбар (Эйбар)
    08.12.2019 Был в запасе Бетис (Севилья) 3:2 Атлетик (Бильбао)
    01.12.2019 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 2:0 Гранада (Гранада)
    24.11.2019 Был в запасе Осасуна (Памплона) 1:2 Атлетик (Бильбао)
    10.11.2019 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 2:1 Леванте (Валенсия)
    03.11.2019 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 0:0 Атлетик (Бильбао)
    30.10.2019 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 3:0 Эспаньол (Барселона)
    26.10.2019 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 2:0 Атлетик (Бильбао)
    20.10.2019 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 1:1 Вальядолид (Вальядолид)
    06.10.2019 Был в запасе Сельта (Виго) 1:0 Атлетик (Бильбао)
    28.09.2019 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 0:1 Валенсия (Валенсия)
    25.09.2019 1' -90' Леганес (Леганес) 1:1 Атлетик (Бильбао)
    22.09.2019 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 2:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    13.09.2019 Был в запасе Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 0:0 Атлетик (Бильбао)
    30.08.2019 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 2:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    24.08.2019 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 1:1 Атлетик (Бильбао)
    16.08.2019 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 1:0 Барселона (Барселона)
    • Читайте нас: 
    11