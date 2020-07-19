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Колумбия. Примера А
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Депортиво Пасто
Яго Эррерин
Статистика
€ 500 тыс
Яго Эррерин - статистика
Депортиво Пасто
25 января 1988 (38), Бильбао
#1 | Вратарь
187 см | 89 кг
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетик
4
-1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Гранада
4 : 0
19.07.2020
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Атлетик
0 : 2
16.07.2020
Леганес
26' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Леванте
1 : 2
12.07.2020
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Атлетик
1 : 2
09.07.2020
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Атлетик
0 : 1
05.07.2020
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Валенсия
0 : 2
01.07.2020
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Атлетик
3 : 1
27.06.2020
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Барселона
1 : 0
23.06.2020
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Атлетик
1 : 0
20.06.2020
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Эйбар
2 : 2
17.06.2020
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Атлетик
1 : 1
14.06.2020
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Вальядолид
1 : 4
08.03.2020
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Атлетик
1 : 0
01.03.2020
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Алавес
2 : 1
23.02.2020
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Атлетик
0 : 1
16.02.2020
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
09.02.2020
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Атлетик
0 : 2
02.02.2020
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Эспаньол
1 : 1
25.01.2020
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Атлетик
1 : 1
19.01.2020
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Севилья
1 : 1
03.01.2020
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Реал
0 : 0
22.12.2019
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Атлетик
0 : 0
14.12.2019
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Бетис
3 : 2
08.12.2019
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Атлетик
2 : 0
01.12.2019
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Осасуна
1 : 2
24.11.2019
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
2 : 1
10.11.2019
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
0 : 0
03.11.2019
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
3 : 0
30.10.2019
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
2 : 0
26.10.2019
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Атлетик
1 : 1
20.10.2019
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Сельта
1 : 0
06.10.2019
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Атлетик
0 : 1
28.09.2019
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Леганес
1 : 1
25.09.2019
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Атлетик
2 : 0
22.09.2019
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Мальорка
0 : 0
13.09.2019
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Атлетик
2 : 0
30.08.2019
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
1 : 1
24.08.2019
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Атлетик
1 : 0
16.08.2019
Барселона
Был в запасе
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