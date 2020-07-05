Яго Эррерин - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Яго
|Фамилия
|Эррерин
|Команда
|Валенсия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бильбао
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|25 января 1988 (35 лет)
|Рост
|187
|Вес
|89
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Яго
|Фамилия
|Эррерин
|Команда
|Валенсия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бильбао
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|25 января 1988 (35 лет)
|Рост
|187
|Вес
|89
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|Был в запасе
|Валенсия
|1:0
|Осасуна
|Испания. Примера, 25 тур
|05.03.2023
|Был в запасе
|Барселона
|1:0
|Валенсия
|Испания. Примера, 24 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Валенсия
|1:0
|Реал Сосьедад
|Испания. Примера, 23 тур
|20.02.2023
|Был в запасе
|Хетафе
|1:0
|Валенсия
|Испания. Примера, 22 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Валенсия
|1:2
|Атлетик
|Испания. Примера, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетик
|4
|-1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.07.2020
|1' -90'
|Гранада (Гранада)
|4:0
|Атлетик (Бильбао)
|16.07.2020
|26' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|0:2
|Леганес (Леганес)
|12.07.2020
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|1:2
|Атлетик (Бильбао)
|09.07.2020
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:2
|Севилья (Севилья)
|05.07.2020
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|0:1
|Реал (Мадрид)
|01.07.2020
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|0:2
|Атлетик (Бильбао)
|27.06.2020
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|3:1
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|23.06.2020
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|1:0
|Атлетик (Бильбао)
|20.06.2020
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|17.06.2020
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|2:2
|Атлетик (Бильбао)
|14.06.2020
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)
|08.03.2020
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:4
|Атлетик (Бильбао)
|01.03.2020
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|23.02.2020
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:1
|Атлетик (Бильбао)
|16.02.2020
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|0:1
|Осасуна (Памплона)
|09.02.2020
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:1
|Атлетик (Бильбао)
|02.02.2020
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|0:2
|Хетафе (Хетафе)
|25.01.2020
|1' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|19.01.2020
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|1:1
|Сельта (Виго)
|03.01.2020
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|22.12.2019
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|0:0
|Атлетик (Бильбао)
|14.12.2019
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|0:0
|Эйбар (Эйбар)
|08.12.2019
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|3:2
|Атлетик (Бильбао)
|01.12.2019
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:0
|Гранада (Гранада)
|24.11.2019
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|1:2
|Атлетик (Бильбао)
|10.11.2019
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:1
|Леванте (Валенсия)
|03.11.2019
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|0:0
|Атлетик (Бильбао)
|30.10.2019
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|3:0
|Эспаньол (Барселона)
|26.10.2019
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|2:0
|Атлетик (Бильбао)
|20.10.2019
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|06.10.2019
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:0
|Атлетик (Бильбао)
|28.09.2019
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|0:1
|Валенсия (Валенсия)
|25.09.2019
|1' -90'
|Леганес (Леганес)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|22.09.2019
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|13.09.2019
|Был в запасе
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|0:0
|Атлетик (Бильбао)
|30.08.2019
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|24.08.2019
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|16.08.2019
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:0
|Барселона (Барселона)