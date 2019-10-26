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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Атлетик
Атлетико - Атлетик: обзор матча 26 октября 2019
Атлетико
26.10.2019, суббота, 22:00
Испания. Примера, 10 тур
2 : 0
Завершен
Атлетик
28'
С. Ньигес
64'
А. Мората
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Атлетик
83'
Желтая карточка
У. Симон
72'
Желтая карточка
Р. Гарсия
ГОЛ! 2:0!
А. Мората
Пас отдал
А. Корреа
64'
Желтая карточка
А. Корреа
44'
Желтая карточка
С. Ньигес
42'
ГОЛ! 1:0!
С. Ньигес
Пас отдал
А. Корреа
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
6
Коке
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
4-3-2-1
13
Облак
6
Лоди
18
Фелипе
22
Эрмосо
2
Триппьер
6
Коке
18
Парти
8
Ньигес
18
Лемар
10
Корреа
21
Мората
4-2-2-2
1
Симон
2
Капа
26
Мартинес
14
Нуньес
17
Бершиче
8
Лопес
14
Дани Гарсия
10
Муньяин
14
Кордоба
14
Гарсия
9
Уильямс
Остались в запасе
Атлетико
Атлетик
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Антонио Адан
ВР
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
7
Витоло
ЛВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Яго Эррерин
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Антонио Адан
ВР
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
7
Витоло
ЛВ
19
Диего Коста
ЦФ
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Атлетико - Атлетик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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