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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Атлетик
Эспаньол - Атлетик: обзор матча 25 января 2020
Эспаньол
25.01.2020, суббота, 15:00
Испания. Примера, 21 тур
1 : 1
Завершен
Атлетик
63'
Р. де Томас
12'
А. Вильялибре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Атлетик
84'
Замена
К. Кодро
️️️️
А. Вильялибре
Замена
В. Лей
️️️️
Х. Кальери
83'
82'
Замена
Б. Эчебаррия
️️️️
И. Муньяин
69'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
И. Уильямс
ГОЛ! 1:1!
Р. де Томас
Пас отдал
А. Эмбарба
63'
Замена
Л. Лопес
️️️️
В. Санчес
61'
Желтая карточка
Б. Эспиноcа
59'
Замена
А. Эмбарба
️️️️
О. Мелендо
57'
Желтая карточка
М. Рока
56'
Желтая карточка
В. Санчес
17'
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Вильялибре
Пас отдал
И. Муньяин
9'
Желтая карточка
М. Весга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
25
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Давид Галльего
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Эспаньол
1
Андрес Прието
ВР
22
Льюис Лопес
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
7
Ву Лей
ЛВ
8
Андер Итурраспе
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
Атлетик
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Лопес
12
Вила
6
Кабрера
20
Эспиноcа
25
Рока
5
Лопес
4
Санчес
10
Дардер
21
Мелендо
9
де Томас
9
Кальери
3-3-1-1-2
1
Эррерин
26
Мартинес
14
Нуньес
5
Альварес
2
Капа
6
Весга
17
Бершиче
14
Дани Гарсия
10
Муньяин
9
Уильямс
12
Вильялибре
9
Кальери
7
Лей
7
Лей
9
Кальери
21
Мелендо
23
Эмбарба
23
Эмбарба
21
Мелендо
4
Санчес
22
Лопес
22
Лопес
4
Санчес
10
Муньяин
7
Эчебаррия
7
Эчебаррия
10
Муньяин
9
Уильямс
14
Гарсия
14
Гарсия
9
Уильямс
12
Вильялибре
19
Кодро
19
Кодро
12
Вильялибре
Остались в запасе
Эспаньол
Атлетик
8
Матиас Варгас
ЛВ
1
Андрес Прието
ВР
5
Налдо
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
Главный тренер
Давид Галльего
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
8
Матиас Варгас
ЛВ
1
Андрес Прието
ВР
5
Налдо
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
Остались в запасе
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Давид Галльего
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Эспаньол - Атлетик
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
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