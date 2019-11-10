Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Леванте
Атлетик - Леванте: обзор матча 10 ноября 2019
Атлетик
10.11.2019, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 13 тур
2 : 1
Завершен
Леванте
57'
И. Муньяин
88'
А. Капа
45+1'
С. Поштиго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Леванте
ГОЛ! 2:1!
А. Капа
88'
Желтая карточка
А. Капа
78'
75'
Желтая карточка
Р. Везо
Желтая карточка
Р. Гарсия
62'
Желтая карточка
Д. Гарсия
62'
ГОЛ! 1:1!
И. Муньяин
Пас отдал
А. Капа
57'
49'
Желтая карточка
Э. Барди
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
С. Поштиго
Пас отдал
Х. Мирамон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
10
Энис Барди
АП
9
Борха Майорал
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Леванте
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
11
Серхио Леон
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
4-2-2-2
1
Симон
17
Бершиче
5
Альварес
26
Мартинес
2
Капа
14
Дани Гарсия
8
Лопес
14
Кордоба
10
Муньяин
9
Уильямс
14
Гарсия
3-2-2-1-2
13
Айтор
21
Рубен Везо
22
Радойя
21
Поштиго
21
Мирамон
18
Клер
20
Кампанья
16
Мелеро
10
Барди
25
Моралес
9
Майорал
Остались в запасе
Атлетик
Леванте
1
Яго Эррерин
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
17
Никола Вукчевич
ОП
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
11
Серхио Леон
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Остались в запасе
17
Никола Вукчевич
ОП
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
11
Серхио Леон
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Атлетик - Леванте
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Новости команд
Все
Атлетик
Леванте
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:12
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:12
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Леванте» и «Атлетико» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+