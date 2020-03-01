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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Вильярреал
Атлетик - Вильярреал: обзор матча 01 марта 2020
Атлетик
01.03.2020, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 26 тур
1 : 0
Завершен
Вильярреал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Вильярреал
Желтая карточка
У. Нуньес
90'
+3
Желтая карточка
Р. Гарсия
90'
+2
Желтая карточка
М. Весга
85'
Замена
У. Нуньес
️️️️
И. Кордоба
82'
77'
Желтая карточка
С. Чуквуэзе
75'
Замена
М. Гомес
️️️️
Х. Онтиверос
Замена
О. Сансет
️️️️
И. Муньяин
73'
67'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
С. Касорла
Пенальти не реализован!
И. Уильямс
66'
65'
Желтая карточка
Ж. Морено
63'
Желтая карточка
Ф. Ангисса
Желтая карточка
И. Кордоба
63'
58'
Замена
Ф. Ангисса
️️️️
В. Иборра
55'
Желтая карточка
В. Иборра
54'
Желтая карточка
П. Торрес
Замена
И. Уильямс
️️️️
И. Гомес
52'
Желтая карточка
А. Капа
43'
Желтая карточка
Ю. Бершиче
21'
21'
Желтая карточка
С. Касорла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
8
Санти Касорла
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
8
Ойан Сансет
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Вильярреал
1
Андрес
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Симон
17
Бершиче
26
Мартинес
5
Альварес
2
Капа
6
Весга
14
Дани Гарсия
14
Кордоба
10
Муньяин
14
Гарсия
11
Гомес
4-3-1-2
1
Асенхо
7
Пенья
39
Альбиоль
14
Торрес
5
Морено
8
Касорла
10
Иборра
14
Тригерос
10
Онтиверос
9
Алькасер
7
Морено
10
Муньяин
8
Сансет
8
Сансет
10
Муньяин
14
Кордоба
14
Нуньес
14
Нуньес
14
Кордоба
11
Гомес
9
Уильямс
9
Уильямс
11
Гомес
10
Онтиверос
16
Гомес
16
Гомес
10
Онтиверос
8
Касорла
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
8
Касорла
10
Иборра
99
Ангисса
99
Ангисса
10
Иборра
Остались в запасе
Атлетик
Вильярреал
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
1
Андрес
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрес
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Атлетик - Вильярреал
6
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
6
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Давид Медье Хименес
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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