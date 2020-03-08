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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Атлетик
Вальядолид - Атлетик: обзор матча 08 марта 2020
Вальядолид
08.03.2020, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 27 тур
1 : 4
Завершен
Атлетик
76'
С. Рамирес
4'
У. Лопес
24'
Р. Гарсия
87'
И. Уильямс
90+3'
И. Кордоба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Атлетик
90'
+3
ГОЛ! 1:4!
И. Кордоба
Желтая карточка
А. Бен Арфа
90'
89'
Замена
А. Адурис
️️️️
И. Уильямс
87'
ГОЛ! 1:3!
И. Уильямс
80'
Желтая карточка
Р. Гарсия
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
О. Плано
78'
ГОЛ! 1:2!
С. Рамирес
Пас отдал
Н. Мартинес
76'
76'
Замена
И. Муньяин
️️️️
О. Сансет
Замена
Т. Вилья
️️️️
Р. Алькарас
61'
53'
Замена
М. Весга
️️️️
У. Лопес
49'
Желтая карточка
У. Лопес
Замена
П. Эрвияс
️️️️
Мичел
46'
24'
ГОЛ! 0:2!
Р. Гарсия
Пас отдал
И. Кордоба
4'
ГОЛ! 0:1!
У. Лопес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
21
Мичел
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
20
Энес Унал
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Вальядолид
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
6
Феде
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
6
Микель Весга
ОП
10
Икер Муньяин
АП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Масип
12
Фернандес
22
Кико
22
Салису
22
Мартинес
23
Порро
21
Мичел
4
Алькарас
20
Плано
19
Рамирес
20
Унал
4-2-2-2
1
Симон
15
Леке
5
Альварес
26
Мартинес
17
Бершиче
8
Лопес
14
Дани Гарсия
8
Сансет
14
Кордоба
9
Уильямс
14
Гарсия
4
Алькарас
19
Вилья
19
Вилья
4
Алькарас
21
Мичел
14
Эрвияс
14
Эрвияс
21
Мичел
20
Плано
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
20
Плано
8
Лопес
6
Весга
6
Весга
8
Лопес
8
Сансет
10
Муньяин
10
Муньяин
8
Сансет
9
Уильямс
20
Адурис
20
Адурис
9
Уильямс
Остались в запасе
Вальядолид
Атлетик
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
6
Феде
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
6
Феде
ЦП
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Вальядолид - Атлетик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Мунуэра Монтера
(Хаэн)
Стадион:
Хосе Соррилья
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