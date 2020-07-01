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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Атлетик
Валенсия - Атлетик: обзор матча 01 июля 2020
Валенсия
01.07.2020, среда, 20:30
Испания. Примера, 33 тур
0 : 2
Завершен
Атлетик
13'
Р. Гарсия
47'
Р. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Атлетик
90'
Замена
М. Баленсиага
️️️️
И. Кордоба
Замена
М. Вальехо
️️️️
А. Флоренци
84'
Замена
Д. Васс
️️️️
Д. Парехо
84'
Желтая карточка
М. Дьякаби
83'
82'
Замена
О. Сансет
️️️️
Р. Гарсия
82'
Замена
О. де Маркос
️️️️
И. Муньяин
Замена
К. Гамейро
️️️️
М. Гомес
74'
66'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
У. Лопес
66'
Замена
М. Весга
️️️️
И. Уильямс
Замена
Д. Черышев
️️️️
Ф. Торрес
62'
Замена
К. Солер
️️️️
Г. Гедеш
62'
47'
ГОЛ! 0:2!
Р. Гарсия
Пас отдал
И. Кордоба
13'
ГОЛ! 0:1!
Р. Гарсия
Пас отдал
И. Уильямс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Валенсия
1
Хауме
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
4-2-2-2
24
Силлессен
24
Коста
3
Паулиста
4
Дьякаби
24
Флоренци
10
Парехо
19
Кондогбиа
11
Гедеш
14
Торрес
19
Родриго
9
Гомес
4-2-2-2
1
Симон
2
Капа
26
Мартинес
5
Альварес
17
Бершиче
14
Дани Гарсия
8
Лопес
10
Муньяин
14
Кордоба
14
Гарсия
9
Уильямс
24
Флоренци
21
Вальехо
21
Вальехо
24
Флоренци
10
Парехо
10
Васс
10
Васс
10
Парехо
11
Гедеш
7
Солер
7
Солер
11
Гедеш
14
Торрес
90
Черышев
90
Черышев
14
Торрес
9
Гомес
9
Гамейро
9
Гамейро
9
Гомес
14
Гарсия
8
Сансет
8
Сансет
14
Гарсия
14
Кордоба
18
Баленсиага
18
Баленсиага
14
Кордоба
10
Муньяин
18
де Маркос
18
де Маркос
10
Муньяин
9
Уильямс
6
Весга
6
Весга
9
Уильямс
8
Лопес
12
Вильялибре
12
Вильялибре
8
Лопес
Остались в запасе
Валенсия
Атлетик
22
Уго Гильямон
ОП
7
Ли Кан Ин
АП
14
Тьерри Корреа
ПЗ
1
Хауме
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
1
Яго Эррерин
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
22
Уго Гильямон
ОП
7
Ли Кан Ин
АП
14
Тьерри Корреа
ПЗ
1
Хауме
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Валенсия - Атлетик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
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