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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Атлетик
Хетафе - Атлетик: обзор матча 24 августа 2019
Хетафе
24.08.2019, суббота, 22:00
Испания. Примера, 2 тур
1 : 1
Завершен
Атлетик
12'
Х. Мата
6'
Р. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Атлетик
90'
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
И. Муньяин
Желтая карточка
М. Бергара
84'
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Ф. Файр
77'
74'
Замена
А. Адурис
️️️️
Б. Эчебаррия
Замена
А. Ньом
️️️️
Р. Гарсия
66'
Желтая карточка
Д. Суарес
65'
45'
+3
Замена
Г. Ларрасабаль
️️️️
О. де Маркос
Замена
М. Бергара
️️️️
Н. Максимович
41'
ГОЛ! 1:1!
Х. Мата
Пас отдал
М. Кукурелья
12'
6'
ГОЛ! 0:1!
Р. Гарсия
Пас отдал
А. Капа
4'
Желтая карточка
А. Капа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
76
Файкал Файр
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
18
Энрик Гальего
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
3-2-3-2
13
Сорья
15
Гарсия
2
Джене
6
Кабрера
17
Кукурелья
22
Суарес
76
Файр
8
Арамбарри
88
Максимович
17
Мата
18
Гальего
3-2-2-1-2
1
Симон
2
Капа
5
Альварес
14
Нуньес
18
де Маркос
17
Бершиче
7
Эчебаррия
14
Дани Гарсия
10
Муньяин
14
Гарсия
9
Уильямс
15
Гарсия
12
Ньом
12
Ньом
15
Гарсия
88
Максимович
5
Бергара
5
Бергара
88
Максимович
76
Файр
20
Портильо
20
Портильо
76
Файр
10
Муньяин
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
10
Муньяин
18
де Маркос
22
Ларрасабаль
22
Ларрасабаль
18
де Маркос
7
Эчебаррия
20
Адурис
20
Адурис
7
Эчебаррия
Остались в запасе
Хетафе
Атлетик
1
Леандро Чичисола
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
1
Яго Эррерин
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
9
Анхель
ЦФ
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Хетафе - Атлетик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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