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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Атлетик
Леганес - Атлетик: обзор матча 25 сентября 2019
Леганес
25.09.2019, среда, 20:00
Испания. Примера, 6 тур
1 : 1
Завершен
Атлетик
61'
О. Родригес
59'
Р. Гарсия (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Атлетик
89'
Замена
К. Кодро
️️️️
И. Уильямс
Замена
Ресио
️️️️
Р. Меса
85'
79'
Замена
И. Гомес
️️️️
Г. Ларрасабаль
75'
Желтая карточка
Д. Гарсия
Замена
Х. Мануэль Арнайц
️️️️
М. Наварро
71'
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
Г. Каррийо
71'
ГОЛ! 1:1!
О. Родригес
61'
59'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Гарсия
46'
Замена
И. Муньяин
️️️️
И. Кордоба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
12
Хуан Сориано
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
16
Роке Меса
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Леганес
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
10
Икер Муньяин
АП
19
Кенан Кодро
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
3-2-2-1-2
12
Сориано
5
Бустинса
15
Авазим
4
Омеруо
13
Родригес
22
Наварро
16
Меса
21
Перес
14
Родригес
21
Эн-Несири
9
Каррийо
4-3-1-2
1
Эррерин
2
Капа
14
Нуньес
26
Мартинес
17
Бершиче
22
Ларрасабаль
14
Дани Гарсия
7
Эчебаррия
14
Кордоба
9
Уильямс
14
Гарсия
16
Меса
36
Ресио
36
Ресио
16
Меса
22
Наварро
11
Арнайц
11
Арнайц
22
Наварро
9
Каррийо
22
Брейтуэйт
22
Брейтуэйт
9
Каррийо
14
Кордоба
10
Муньяин
10
Муньяин
14
Кордоба
9
Уильямс
19
Кодро
19
Кодро
9
Уильямс
22
Ларрасабаль
11
Гомес
11
Гомес
22
Ларрасабаль
Остались в запасе
Леганес
Атлетик
24
Айтор Руйбаль
ПВ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
1
Унаи Симон
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
24
Айтор Руйбаль
ПВ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Леганес - Атлетик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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