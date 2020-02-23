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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Атлетик
Алавес - Атлетик: обзор матча 23 февраля 2020
Алавес
23.02.2020, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 25 тур
2 : 1
Завершен
Атлетик
28'
Лукас (П)
90+1'
Р. Эли
17'
Р. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Атлетик
ГОЛ! 2:1!
Р. Эли
Пас отдал
Лукас
90'
+1
Желтая карточка
П. Понс
86'
Желтая карточка
Р. Эли
52'
Желтая карточка
М. Агиррегабирия
33'
31'
Желтая карточка
И. Мартинес
31'
Желтая карточка
Д. Гарсия
Желтая карточка
Х. Наварро
31'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Лукас
28'
26'
Желтая карточка
У. Нуньес
20'
Желтая карточка
А. Капа
17'
ГОЛ! 0:1!
Р. Гарсия
Пас отдал
Ю. Бершиче
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
7
Лукас
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Алавес
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
15
Любомир Фейса
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
3-2-2-2
1
Пачеко
22
Видаль
5
Лагвардия
19
Эли
5
Дуарте
23
Наварро
19
Гарсия
6
Камараса
13
Хоселу
7
Лукас
3-3-1-1-2
1
Симон
26
Мартинес
14
Нуньес
5
Альварес
2
Капа
6
Весга
17
Бершиче
14
Дани Гарсия
10
Муньяин
9
Уильямс
14
Гарсия
Остались в запасе
Алавес
Атлетик
17
Борха Сайнс
ЛВ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
15
Любомир Фейса
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
17
Борха Сайнс
ЛВ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
15
Любомир Фейса
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Алавес - Атлетик
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
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