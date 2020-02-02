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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Хетафе
Атлетик - Хетафе: обзор матча 02 февраля 2020
Атлетик
02.02.2020, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 22 тур
0 : 2
Завершен
Хетафе
36'
Д. Суарес
50'
Х. Мата (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Хетафе
Желтая карточка
И. Мартинес
86'
70'
Желтая карточка
А. Ньом
67'
Желтая карточка
Д. Суарес
63'
Желтая карточка
Х. Мата
Желтая карточка
Ю. Бершиче
63'
50'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Х. Мата
40'
Желтая карточка
М. Арамбарри
36'
ГОЛ! 0:1!
Д. Суарес
Пас отдал
Дейверсон
12'
Желтая карточка
Дейверсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
16
Дейверсон
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Чема
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
19
Хорхе Молина
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
4-2-1-3
1
Симон
17
Бершиче
5
Альварес
26
Мартинес
15
Леке
8
Лопес
14
Дани Гарсия
10
Муньяин
12
Вильялибре
14
Гарсия
9
Уильямс
3-2-2-2
13
Сорья
17
Оливера
2
Джене
3
Этчейта
22
Суарес
17
Кукурелья
88
Максимович
8
Арамбарри
17
Мата
16
Дейверсон
Остались в запасе
Атлетик
Хетафе
1
Яго Эррерин
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
29
Роберт Кенеди
ЛВ
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Чема
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Остались в запасе
29
Роберт Кенеди
ЛВ
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Чема
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Атлетик - Хетафе
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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