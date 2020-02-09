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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Атлетик
Реал Сосьедад - Атлетик: обзор матча 09 февраля 2020
Реал Сосьедад
09.02.2020, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 23 тур
2 : 1
Завершен
Атлетик
65'
Порту
83'
А. Исак
71'
И. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Атлетик
Желтая карточка
А. Исак
89'
89'
Красная карточка
И. Муньяин
ГОЛ! 2:1!
А. Исак
83'
81'
Желтая карточка
Д. Гарсия
Замена
А. Элустондо
️️️️
А. Гевара
77'
71'
ГОЛ! 1:1!
И. Уильямс
Пас отдал
И. Муньяин
ГОЛ! 1:0!
Порту
Пас отдал
А. Исак
65'
63'
Желтая карточка
А. Капа
Желтая карточка
Порту
63'
62'
Замена
Д. Гарсия
️️️️
Б. Эчебаррия
Замена
А. Янузай
️️️️
Л. Сангалли
59'
55'
Замена
И. Уильямс
️️️️
А. Вильялибре
Замена
А. Исак
️️️️
В. Жозе
55'
46'
Замена
И. Муньяин
️️️️
К. Кодро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
23
Лука Сангалли
АП
10
Порту
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
3
Дани Вивиан
ЦЗ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
4-2-3-1
1
Ремиро
3
Муньос
5
Субельдия
24
Ле Норман
2
Сальдуа
6
Гевара
23
Мерино
10
Оярсабаль
23
Сангалли
10
Порту
12
Виллиан Жозе
3-2-1-3
1
Симон
12
Сан Хосе
14
Нуньес
5
Альварес
2
Капа
18
Баленсиага
7
Эчебаррия
11
Гомес
12
Вильялибре
19
Кодро
6
Гевара
6
Элустондо
6
Элустондо
6
Гевара
23
Сангалли
24
Янузай
24
Янузай
23
Сангалли
12
Виллиан Жозе
9
Исак
9
Исак
12
Виллиан Жозе
7
Эчебаррия
14
Дани Гарсия
14
Дани Гарсия
7
Эчебаррия
19
Кодро
10
Муньяин
10
Муньяин
19
Кодро
12
Вильялибре
9
Уильямс
9
Уильямс
12
Вильялибре
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Атлетик
7
Андер Барренечеа
ЛВ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
3
Дани Вивиан
ЦЗ
1
Яго Эррерин
ВР
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
7
Андер Барренечеа
ЛВ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
Остались в запасе
3
Дани Вивиан
ЦЗ
1
Яго Эррерин
ВР
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Реал Сосьедад - Атлетик
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
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