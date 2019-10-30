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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Эспаньол
Атлетик - Эспаньол: обзор матча 30 октября 2019
Атлетик
30.10.2019, среда, 22:00
Испания. Примера, 11 тур
3 : 0
Завершен
Эспаньол
4'
И. Муньяин
17'
И. Муньяин
79'
В. Гомес (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Эспаньол
Замена
А. Адурис
️️️️
И. Муньяин
86'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
В. Гомес
79'
71'
Замена
В. Лей
️️️️
В. Кампусано
Замена
Г. Ларрасабаль
️️️️
И. Уильямс
71'
63'
Замена
Э. Гранеро
️️️️
М. Рока
61'
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
М. Варгас
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
У. Лопес
60'
53'
Желтая карточка
Б. Эспиноcа
ГОЛ! 2:0!
И. Муньяин
17'
ГОЛ! 1:0!
И. Муньяин
Пас отдал
Р. Гарсия
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
25
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
9
Виктор Кампусано
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Эспаньол
1
Андрес Прието
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
4-2-2-2
1
Симон
17
Бершиче
26
Мартинес
5
Альварес
2
Капа
8
Лопес
14
Дани Гарсия
14
Кордоба
10
Муньяин
14
Гарсия
9
Уильямс
4-2-2-1-1
13
Лопес
2
Гомес
5
Налдо
20
Эспиноcа
12
Вила
25
Рока
5
Лопес
10
Дардер
4
Санчес
8
Варгас
9
Кампусано
8
Лопес
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
8
Лопес
9
Уильямс
22
Ларрасабаль
22
Ларрасабаль
9
Уильямс
10
Муньяин
20
Адурис
20
Адурис
10
Муньяин
9
Кампусано
7
Лей
7
Лей
9
Кампусано
25
Рока
23
Гранеро
23
Гранеро
25
Рока
8
Варгас
14
Феррейра
14
Феррейра
8
Варгас
Остались в запасе
Атлетик
Эспаньол
1
Яго Эррерин
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
1
Андрес Прието
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
Главный тренер
Пабло Мачин
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрес Прието
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Пабло Мачин
Статистика матча Атлетик - Эспаньол
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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