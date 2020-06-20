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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Бетис
Атлетик - Бетис: обзор матча 20 июня 2020
Атлетик
20.06.2020, суббота, 18:00
Испания. Примера, 30 тур
1 : 0
Завершен
Бетис
7'
И. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Бетис
Замена
А. Вильялибре
️️️️
И. Уильямс
90'
+3
Замена
М. Баленсиага
️️️️
Ю. Бершиче
90'
+3
Замена
О. де Маркос
️️️️
Р. Гарсия
90'
+2
Желтая карточка
Д. Гарсия
89'
Замена
О. Сансет
️️️️
У. Лопес
87'
87'
Замена
Хуанми
️️️️
Г. Родригес
86'
Пенальти не реализован!
С. Каналес
Желтая карточка
И. Мартинес
84'
Замена
М. Весга
️️️️
И. Муньяин
74'
70'
Замена
К. Аленья
️️️️
А. Педраса
70'
Замена
Л. Морон
️️️️
Б. Иглесиас
56'
Замена
А. Морено
️️️️
А. Гуардадо
56'
Замена
К. Тельо
️️️️
Д. Лайнес
Желтая карточка
И. Муньяин
36'
Желтая карточка
Ю. Бершиче
14'
ГОЛ! 1:0!
И. Мартинес
Пас отдал
И. Кордоба
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Бетис
1
Жоэль
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Набиль Фекир
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Бетис
1
Дани Мартин
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
10
Карлес Аленья
ЦП
10
Родри
АП
80
Лорен Морон
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
4-2-2-2
1
Симон
17
Бершиче
14
Нуньес
26
Мартинес
2
Капа
8
Лопес
14
Дани Гарсия
14
Кордоба
10
Муньяин
14
Гарсия
9
Уильямс
4-2-3-1
1
Жоэль
22
Эмерсон
2
Манди
5
Бартра
23
Педраса
2
Родригес
18
Гуардадо
16
Лайнес
10
Фекир
20
Каналес
7
Иглесиас
8
Лопес
8
Сансет
8
Сансет
8
Лопес
17
Бершиче
18
Баленсиага
18
Баленсиага
17
Бершиче
14
Гарсия
18
де Маркос
18
де Маркос
14
Гарсия
10
Муньяин
6
Весга
6
Весга
10
Муньяин
9
Уильямс
12
Вильялибре
12
Вильялибре
9
Уильямс
18
Гуардадо
11
Алекс Морено
11
Алекс Морено
18
Гуардадо
23
Педраса
10
Аленья
10
Аленья
23
Педраса
16
Лайнес
37
Тельо
37
Тельо
16
Лайнес
7
Иглесиас
80
Морон
80
Морон
7
Иглесиас
2
Родригес
7
Хуанми
7
Хуанми
2
Родригес
Остались в запасе
Атлетик
Бетис
1
Яго Эррерин
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
10
Родри
АП
1
Дани Мартин
ВР
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Остались в запасе
10
Родри
АП
1
Дани Мартин
ВР
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Атлетик - Бетис
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Главный судья:
Валентин Писсаро Гомес
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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