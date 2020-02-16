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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Осасуна
Атлетик - Осасуна: обзор матча 16 февраля 2020
Атлетик
16.02.2020, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 24 тур
0 : 1
Завершен
Осасуна
29'
Ойер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Осасуна
90'
+1
Замена
Ф. Мерида
️️️️
Ойер
88'
Замена
Д. Гарсия
️️️️
И. Видаль
Желтая карточка
А. Адурис
80'
Желтая карточка
И. Мартинес
77'
77'
Замена
Р. Торрес
️️️️
Адриан
Замена
И. Гомес
️️️️
У. Венцедор
74'
Замена
А. Адурис
️️️️
Р. Гарсия
68'
55'
Желтая карточка
Д. Брашанац
48'
Желтая карточка
Э. Гальего
Замена
О. Сансет
️️️️
А. Вильялибре
46'
39'
Желтая карточка
Ойер
38'
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
Желтая карточка
М. Сан Хосе
33'
29'
ГОЛ! 0:1!
Ойер
Желтая карточка
У. Венцедор
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
12
Унаи Венцедор
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
6
Ойер
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
20
Адриан
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Осасуна
23
Рубен
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
22
Марк Кардона
ЦФ
3-3-1-3
1
Симон
5
Альварес
14
Нуньес
26
Мартинес
17
Бершиче
6
Весга
2
Капа
12
Венцедор
9
Уильямс
14
Гарсия
12
Вильялибре
3-3-2-2
1
Эррера
22
Видаль
15
Гарсия
15
Эрнандес
14
Ронкалья
6
Ойер
2
Эступиньян
5
Брашанац
21
Перес
18
Гальего
20
Адриан
12
Вильялибре
8
Сансет
8
Сансет
12
Вильялибре
12
Венцедор
11
Гомес
11
Гомес
12
Венцедор
14
Гарсия
20
Адурис
20
Адурис
14
Гарсия
22
Видаль
5
Гарсия
5
Гарсия
22
Видаль
6
Ойер
8
Мерида
8
Мерида
6
Ойер
20
Адриан
10
Торрес
10
Торрес
20
Адриан
Остались в запасе
Атлетик
Осасуна
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
23
Рубен
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
Остались в запасе
23
Рубен
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Атлетик - Осасуна
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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