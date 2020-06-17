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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Атлетик
Эйбар - Атлетик: обзор матча 17 июня 2020
Эйбар
17.06.2020, среда, 20:30
Испания. Примера, 29 тур
2 : 2
Завершен
Атлетик
19'
Кике
78'
Ф. Орельяна (П)
8'
Р. Гарсия (П)
81'
А. Вильялибре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Атлетик
90'
+7
Желтая карточка
М. Весга
Замена
Кике
️️️️
Кике
90'
+2
Замена
С. Кристофоро
️️️️
Ф. Орельяна
90'
+2
Замена
П. Диоп
️️️️
Г. Эскаланте
86'
Замена
Шарлес
️️️️
С. Энрих
85'
Желтая карточка
Робер
83'
Замена
П. де Бласис
️️️️
П. Леон
82'
81'
ГОЛ! 2:2!
А. Вильялибре
Пас отдал
Д. Гарсия
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ф. Орельяна
78'
78'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
И. Муньяин
78'
Замена
И. Гомес
️️️️
Р. Гарсия
77'
Желтая карточка
Д. Гарсия
66'
Замена
И. Леке
️️️️
Г. Ларрасабаль
Желтая карточка
П. Леон
54'
46'
Замена
И. Уильямс
️️️️
И. Кордоба
ГОЛ! 1:1!
Кике
Пас отдал
П. Леон
19'
Желтая карточка
Г. Эскаланте
8'
8'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Кике
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
6
Серхио Альварес
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦП
7
Кике
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
4-2-2-2
13
Дмитрович
3
Анхель
15
Оливейра
23
Арбилья
3
Робер
8
Экспозито
8
Эскаланте
14
Леон
14
Орельяна
9
Энрих
19
Кике
4-1-2-2-1
1
Симон
2
Капа
5
Альварес
26
Мартинес
17
Бершиче
6
Весга
14
Дани Гарсия
22
Ларрасабаль
10
Муньяин
14
Кордоба
14
Гарсия
8
Эскаланте
18
Диоп
18
Диоп
8
Эскаланте
14
Орельяна
41
Кристофоро
41
Кристофоро
14
Орельяна
14
Леон
8
де Бласис
8
де Бласис
14
Леон
19
Кике
7
Кике
7
Кике
19
Кике
9
Энрих
19
Шарлес
19
Шарлес
9
Энрих
22
Ларрасабаль
15
Леке
15
Леке
22
Ларрасабаль
14
Гарсия
11
Гомес
11
Гомес
14
Гарсия
10
Муньяин
12
Вильялибре
12
Вильялибре
10
Муньяин
14
Кордоба
9
Уильямс
9
Уильямс
14
Кордоба
Остались в запасе
Эйбар
Атлетик
55
Рафа Соареш
ЛЗ
13
Йоель Родригес
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
8
Ойан Сансет
АП
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
55
Рафа Соареш
ЛЗ
13
Йоель Родригес
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
Остались в запасе
8
Ойан Сансет
АП
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Эйбар - Атлетик
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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