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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Реал Сосьедад
Атлетик - Реал Сосьедад: обзор матча 30 августа 2019
Атлетик
30.08.2019, пятница, 23:00
Испания. Примера, 3 тур
2 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
11'
И. Уильямс
28'
Р. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Реал Сосьедад
Замена
А. Адурис
️️️️
И. Уильямс
86'
78'
Замена
Л. Сангалли
️️️️
А. Янузай
Замена
И. Гомес
️️️️
И. Кордоба
74'
Желтая карточка
И. Кордоба
72'
Замена
Б. Эчебаррия
️️️️
У. Лопес
67'
55'
Замена
А. Исак
️️️️
В. Жозе
45'
+3
Желтая карточка
Порту
37'
Замена
Порту
️️️️
А. Ильярраменди
Желтая карточка
Р. Гарсия
36'
ГОЛ! 2:0!
Р. Гарсия
Пас отдал
И. Кордоба
28'
13'
Желтая карточка
Х. Сальдуа
ГОЛ! 1:0!
И. Уильямс
Пас отдал
А. Капа
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
23
Лука Сангалли
АП
10
Порту
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
4-2-2-2
1
Симон
17
Бершиче
26
Мартинес
5
Альварес
2
Капа
8
Лопес
14
Дани Гарсия
14
Кордоба
10
Муньяин
14
Гарсия
9
Уильямс
4-2-3-1
13
Мойя
2
Сальдуа
5
Субельдия
3
Льоренте
3
Муньос
14
Ильярраменди
23
Мерино
24
Янузай
8
Эдегор
10
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
8
Лопес
7
Эчебаррия
7
Эчебаррия
8
Лопес
14
Кордоба
11
Гомес
11
Гомес
14
Кордоба
9
Уильямс
20
Адурис
20
Адурис
9
Уильямс
24
Янузай
23
Сангалли
23
Сангалли
24
Янузай
14
Ильярраменди
10
Порту
10
Порту
14
Ильярраменди
12
Виллиан Жозе
9
Исак
9
Исак
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Атлетик
Реал Сосьедад
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
2
Андони Горосабель
ПЗ
1
Алекс Ремиро
ВР
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
Остались в запасе
2
Андони Горосабель
ПЗ
1
Алекс Ремиро
ВР
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Атлетик - Реал Сосьедад
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Где смотреть матч:
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