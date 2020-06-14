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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Атлетико
Атлетик - Атлетико: обзор матча 14 июня 2020
Атлетик
14.06.2020, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 28 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико
37'
И. Муньяин
39'
Д. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Атлетико
Замена
К. Кодро
️️️️
И. Уильямс
90'
+1
Желтая карточка
И. Мартинес
84'
Замена
О. де Маркос
️️️️
И. Муньяин
83'
Замена
У. Нуньес
️️️️
Ю. Бершиче
82'
78'
Замена
Э. Эррера
️️️️
Коке
68'
Замена
А. Корреа
️️️️
М. Льоренте
Замена
О. Сансет
️️️️
И. Кордоба
63'
Замена
М. Весга
️️️️
У. Лопес
63'
63'
Замена
С. Ариас
️️️️
К. Триппьер
63'
Замена
Т. Лемар
️️️️
Я. Карраско
63'
Замена
А. Мората
️️️️
Д. Коста
Желтая карточка
И. Уильямс
45'
+1
39'
ГОЛ! 1:1!
Д. Коста
Пас отдал
Коке
ГОЛ! 1:0!
И. Муньяин
Пас отдал
Ю. Бершиче
37'
Желтая карточка
И. Муньяин
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦП
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
12
Микель Сан Хосе
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
19
Кенан Кодро
ЦФ
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
20
Тони Мойя
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Анхель Корреа
ПВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Симон
17
Бершиче
5
Альварес
26
Мартинес
15
Гарсия
2
Капа
14
Дани Гарсия
8
Лопес
14
Кордоба
10
Муньяин
9
Уильямс
4-4-1-1
13
Облак
2
Триппьер
20
Хименес
15
Савич
6
Лоди
6
Коке
18
Парти
8
Ньигес
14
Льоренте
10
Карраско
19
Коста
14
Кордоба
8
Сансет
8
Сансет
14
Кордоба
17
Бершиче
14
Нуньес
14
Нуньес
17
Бершиче
10
Муньяин
18
де Маркос
18
де Маркос
10
Муньяин
8
Лопес
6
Весга
6
Весга
8
Лопес
9
Уильямс
19
Кодро
19
Кодро
9
Уильямс
10
Карраско
18
Лемар
18
Лемар
10
Карраско
2
Триппьер
4
Ариас
4
Ариас
2
Триппьер
6
Коке
16
Эррера
16
Эррера
6
Коке
14
Льоренте
10
Корреа
10
Корреа
14
Льоренте
19
Коста
21
Мората
21
Мората
19
Коста
Остались в запасе
Атлетик
Атлетико
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦП
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
12
Микель Сан Хосе
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
17
Родриго Рикельме
ПВ
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
1
Антонио Адан
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Тони Мойя
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦП
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
12
Микель Сан Хосе
ЦП
Остались в запасе
17
Родриго Рикельме
ПВ
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
1
Антонио Адан
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Тони Мойя
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Атлетик - Атлетико
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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