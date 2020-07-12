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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Атлетик
Леванте - Атлетик: обзор матча 12 июля 2020
Леванте
12.07.2020, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 36 тур
1 : 2
Завершен
Атлетик
71'
Э. Барди
4'
Р. Гарсия
45+1'
Р. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Атлетик
Замена
Г. Мелеро
️️️️
О. Дуарте
89'
Замена
Г. Кочорашвили
️️️️
Р. Рочина
89'
87'
Замена
К. Кодро
️️️️
И. Муньяин
87'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
Р. Гарсия
Замена
Эрнани
️️️️
Э. Барди
73'
ГОЛ! 1:2!
Э. Барди
Пас отдал
Б. Майорал
71'
67'
Замена
И. Кордоба
️️️️
О. Сансет
67'
Замена
И. Леке
️️️️
И. Уильямс
Замена
Н. Радойя
️️️️
Н. Вукчевич
62'
Замена
Р. Марти
️️️️
Х. Луис Моралес
62'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Р. Гарсия
Пас отдал
О. де Маркос
17'
Желтая карточка
И. Мартинес
4'
ГОЛ! 0:1!
Р. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
8
Унаи Лопес
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Леванте
1
Коке Вегас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
11
Хоан Монтерде
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
9
Рохер Марти
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
13
Хокин Эскьета
ВР
3
Дани Вивиан
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
12
Унаи Венцедор
ЦП
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Айтор
18
Клер
6
Дуарте
21
Рубен Везо
21
Поштиго
17
Вукчевич
20
Кампанья
10
Барди
16
Рочина
25
Моралес
9
Майорал
4-1-1-2-2
1
Симон
18
де Маркос
26
Мартинес
14
Нуньес
18
Баленсиага
6
Весга
8
Лопес
8
Сансет
10
Муньяин
14
Гарсия
9
Уильямс
17
Вукчевич
22
Радойя
22
Радойя
17
Вукчевич
6
Дуарте
16
Мелеро
16
Мелеро
6
Дуарте
16
Рочина
8
Кочорашвили
8
Кочорашвили
16
Рочина
25
Моралес
9
Марти
9
Марти
25
Моралес
10
Барди
27
Эрнани
27
Эрнани
10
Барди
8
Сансет
14
Кордоба
14
Кордоба
8
Сансет
9
Уильямс
15
Леке
15
Леке
9
Уильямс
10
Муньяин
19
Кодро
19
Кодро
10
Муньяин
14
Гарсия
12
Вильялибре
12
Вильялибре
14
Гарсия
Остались в запасе
Леванте
Атлетик
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
11
Хоан Монтерде
ЦП
1
Коке Вегас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
3
Дани Вивиан
ЦЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
1
Яго Эррерин
ВР
13
Хокин Эскьета
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
11
Хоан Монтерде
ЦП
1
Коке Вегас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
11
Серхио Леон
ЦФ
Остались в запасе
3
Дани Вивиан
ЦЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
1
Яго Эррерин
ВР
13
Хокин Эскьета
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Леванте - Атлетик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Альберола Рохас
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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