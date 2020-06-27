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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Мальорка
Атлетик - Мальорка: обзор матча 27 июня 2020
Атлетик
27.06.2020, суббота, 15:00
Испания. Примера, 32 тур
3 : 1
Завершен
Мальорка
16'
Р. Гарсия (П)
24'
О. Сансет
90'
А. Вильялибре
69'
А. Будимир (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Мальорка
ГОЛ! 3:1!
А. Вильялибре
Пас отдал
М. Весга
90'
87'
Замена
Ф. Гамес
️️️️
М. Вальент
Замена
М. Весга
️️️️
У. Лопес
84'
Замена
К. Кодро
️️️️
Р. Гарсия
84'
82'
Желтая карточка
А. Раильо
Желтая карточка
Р. Гарсия
76'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
О. Сансет
75'
Замена
О. де Маркос
️️️️
И. Уильямс
75'
69'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Будимир
68'
Замена
Абдон
️️️️
К. Эрнандес
66'
Желтая карточка
А. Будимир
Замена
И. Кордоба
️️️️
И. Муньяин
62'
58'
Замена
А. Трайковски
️️️️
Л. Жуниор
46'
Замена
А. Будимир
️️️️
И. Баба
ГОЛ! 2:0!
О. Сансет
Пас отдал
У. Лопес
24'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Гарсия
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Икер Муньяин
АП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
21
Антонио Раильо
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
14
Дани Родригес
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Мальорка
1
Микель Парера
ВР
1
Хесус Руис
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
15
Фран Гамес
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
14
Алейш Фебас
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
10
Хосеп Сене
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
4-2-2-2
1
Симон
17
Бершиче
5
Альварес
26
Мартинес
2
Капа
14
Дани Гарсия
8
Лопес
10
Муньяин
8
Сансет
9
Уильямс
14
Гарсия
4-2-3-1
1
Рейна
24
Посо
24
Вальент
15
Седлар
21
Раильо
8
Севилья
14
Баба
14
Кубо
14
Родригес
7
Лаго Жуниор
9
Эрнандес
10
Муньяин
14
Кордоба
14
Кордоба
10
Муньяин
9
Уильямс
18
де Маркос
18
де Маркос
9
Уильямс
8
Лопес
6
Весга
6
Весга
8
Лопес
8
Сансет
12
Вильялибре
12
Вильялибре
8
Сансет
14
Гарсия
19
Кодро
19
Кодро
14
Гарсия
24
Вальент
15
Гамес
15
Гамес
24
Вальент
14
Баба
17
Будимир
17
Будимир
14
Баба
7
Лаго Жуниор
7
Трайковски
7
Трайковски
7
Лаго Жуниор
9
Эрнандес
9
Абдон
9
Абдон
9
Эрнандес
Остались в запасе
Атлетик
Мальорка
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
25
Жоан Састре
ПЗ
15
Лука Ромеро
АП
1
Микель Парера
ВР
1
Хесус Руис
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
14
Алейш Фебас
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Остались в запасе
25
Жоан Састре
ПЗ
15
Лука Ромеро
АП
1
Микель Парера
ВР
1
Хесус Руис
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
14
Алейш Фебас
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Атлетик - Мальорка
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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