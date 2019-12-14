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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Эйбар
Атлетик - Эйбар: обзор матча 14 декабря 2019
Атлетик
14.12.2019, суббота, 20:30
Испания. Примера, 17 тур
0 : 0
Завершен
Эйбар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Эйбар
90'
+4
Желтая карточка
А. Техеро
Желтая карточка
А. Капа
90'
+2
Желтая карточка
М. Сан Хосе
90'
88'
Желтая карточка
М. Дмитрович
86'
Желтая карточка
Кике
86'
Замена
Шарлес
️️️️
Кике
82'
Замена
П. де Бласис
️️️️
П. Леон
Замена
А. Вильялибре
️️️️
У. Лопес
64'
Желтая карточка
Р. Гарсия
55'
Замена
И. Гомес
️️️️
И. Кордоба
46'
21'
Замена
Э. Бургос
️️️️
П. Бигас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
7
Кике
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Симон
12
Сан Хосе
5
Альварес
26
Мартинес
17
Бершиче
2
Капа
8
Лопес
14
Дани Гарсия
14
Кордоба
14
Гарсия
9
Уильямс
4-2-2-2
13
Дмитрович
3
Робер
23
Техеро
15
Оливейра
6
Бигас
8
Экспозито
8
Эскаланте
14
Леон
14
Инуи
19
Кике
9
Энрих
14
Кордоба
11
Гомес
11
Гомес
14
Кордоба
8
Лопес
12
Вильялибре
12
Вильялибре
8
Лопес
6
Бигас
20
Бургос
20
Бургос
6
Бигас
14
Леон
8
де Бласис
8
де Бласис
14
Леон
19
Кике
19
Шарлес
19
Шарлес
19
Кике
Остались в запасе
Атлетик
Эйбар
8
Ойан Сансет
АП
1
Яго Эррерин
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
13
Йоель Родригес
ВР
7
Кике
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
8
Ойан Сансет
АП
1
Яго Эррерин
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
7
Кике
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Атлетик - Эйбар
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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