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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Леганес
Атлетик - Леганес: обзор матча 16 июля 2020
Атлетик
16.07.2020, четверг, 22:00
Испания. Примера, 37 тур
0 : 2
Завершен
Леганес
81'
М. Анхель Герреро
90+4'
Р. Ассале
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Леганес
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
Р. Ассале
Пас отдал
Х. Авилес
Замена
Д. Гарсия
️️️️
М. Весга
83'
Замена
К. Кодро
️️️️
Р. Гарсия
83'
81'
ГОЛ! 0:1!
М. Анхель Герреро
Пас отдал
Р. Ассале
76'
Желтая карточка
Р. Перес
75'
Замена
Х. Авилес
️️️️
И. Амаду
72'
Замена
Р. Ассале
️️️️
Р. Росалес
Замена
А. Капа
️️️️
О. де Маркос
71'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
И. Уильямс
69'
Желтая карточка
И. Муньяин
63'
60'
Замена
Р. Меса
️️️️
Х. Эрасо
59'
Замена
М. Анхель Герреро
️️️️
М. Гарридо
Желтая карточка
Р. Гарсия
53'
43'
Желтая карточка
У. Бустинса
43'
Желтая карточка
Х. Эрасо
Замена
Я. Эррерин
️️️️
О. Сансет
26'
Красная карточка
У. Симон
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
8
Унаи Лопес
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
28
Родриго Тарин
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
14
Хави Эрасо
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
39
Ману Гарридо
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Леганес
12
Хуан Сориано
ВР
35
Пабло Ломбо
ВР
28
Иван Лопес
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
5
Айман Мурид
ОП
36
Иван Аморес
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
19
Хавьер Авилес
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
27
Рожер Ассале
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Симон
17
Бершиче
14
Нуньес
5
Альварес
18
де Маркос
6
Весга
8
Лопес
10
Муньяин
8
Сансет
14
Гарсия
9
Уильямс
4-1-2-2-1
25
Куэльяр
5
Бустинса
16
Росалес
22
Сиовас
28
Тарин
10
Амаду
14
Эрасо
21
Перес
24
Руйбаль
17
Хиль
39
Гарридо
8
Сансет
1
Эррерин
1
Эррерин
8
Сансет
18
де Маркос
2
Капа
2
Капа
18
де Маркос
6
Весга
14
Дани Гарсия
14
Дани Гарсия
6
Весга
14
Гарсия
19
Кодро
19
Кодро
14
Гарсия
9
Уильямс
12
Вильялибре
12
Вильялибре
9
Уильямс
14
Эрасо
16
Меса
16
Меса
14
Эрасо
10
Амаду
19
Авилес
19
Авилес
10
Амаду
39
Гарридо
10
Герреро
10
Герреро
39
Гарридо
16
Росалес
27
Ассале
27
Ассале
16
Росалес
Остались в запасе
Атлетик
Леганес
3
Дани Вивиан
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
5
Айман Мурид
ОП
36
Иван Аморес
ЦП
28
Иван Лопес
ЦЗ
12
Хуан Сориано
ВР
35
Пабло Ломбо
ВР
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
3
Дани Вивиан
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Остались в запасе
5
Айман Мурид
ОП
36
Иван Аморес
ЦП
28
Иван Лопес
ЦЗ
12
Хуан Сориано
ВР
35
Пабло Ломбо
ВР
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Атлетик - Леганес
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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