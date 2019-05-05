Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Костел Пантилимон - статистика

Завершил карьеру
1 февраля 1987 (39), Бакэу
#25 | Вратарь
203 см | 100 кг
Румыния
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ноттингем Форест
44
-2
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
05.05.2019
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 1
27.04.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Ноттингем Форест
3 : 0
22.04.2019
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 0
19.04.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Ноттингем Форест
1 : 2
13.04.2019
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
09.04.2019
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Ротерхэм
2 : 1
06.04.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
30.03.2019
Суонси
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
16.03.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Ноттингем Форест
1 : 3
13.03.2019
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Ноттингем Форест
3 : 0
09.03.2019
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Сток Сити
2 : 0
02.03.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
25.02.2019
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Престон
0 : 0
16.02.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Вест Бромвич
2 : 2
12.02.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
09.02.2019
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Бирмингем Сити
2 : 0
02.02.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
26.01.2019
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
19.01.2019
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Рединг
2 : 0
12.01.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Ноттингем Форест
4 : 2
01.01.2019
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Миллуолл
1 : 0
29.12.2018
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Норвич Сити
3 : 3
26.12.2018
Ноттингем Форест
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
22.12.2018
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Дерби Каунти
0 : 0
17.12.2018
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
08.12.2018
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Ноттингем Форест
2 : 0
01.12.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
82'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Астон Вилла
5 : 5
28.11.2018
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Халл Сити
0 : 2
24.11.2018
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Ноттингем Форест
0 : 0
10.11.2018
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
03.11.2018
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Лидс
1 : 1
27.10.2018
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Болтон
0 : 3
24.10.2018
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Ноттингем Форест
1 : 2
20.10.2018
Норвич Сити
1' - 90'
50'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Мидлсбро
0 : 2
06.10.2018
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Ноттингем Форест
2 : 2
03.10.2018
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Блэкберн
2 : 2
29.09.2018
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
22.09.2018
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
19.09.2018
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
0 : 0
15.09.2018
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Брентфорд
2 : 1
01.09.2018
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Ноттингем Форест
2 : 2
25.08.2018
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Уиган Атлетик
2 : 2
18.08.2018
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
11.08.2018
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
07.08.2018
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Бристоль Сити
1 : 1
04.08.2018
Ноттингем Форест
1' - 90'
Главные новости
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
6
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
5
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
7
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
1
Зидан определил капитана сборной Франции
Вчера, 20:57
1
«Стал невыносимым»: в «Краснодаре» выявили нервного игрока
Вчера, 20:51
5
Ловчев высказался о своем назначении на пост тренера «Спартака»
Вчера, 20:23
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+