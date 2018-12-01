Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Ипсвич Таун
Ноттингем Форест - Ипсвич Таун: обзор матча 01 декабря 2018
Ноттингем Форест
01.12.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
2 : 0
Завершен
Ипсвич Таун
9'
Л. Граббан
38'
Л. Граббан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Ипсвич Таун
Желтая карточка
К. Пантилимон
82'
Желтая карточка
М. Хефеле
54'
45'
Желтая карточка
К. Скьюз
ГОЛ! 2:0!
Л. Граббан
Пас отдал
Т. Дариква
38'
ГОЛ! 1:0!
Л. Граббан
9'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
25
Костел Пантилимон
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
6
Адлан Гедиура
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
11
Джо Лолли
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
18
Грант Уорд
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Ноттингем Форест
15
Люк Стил
ВР
17
Сайди Джанко
ПЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
22
Клаудио Якоб
ЦП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
35
Дэниэл Роу
ЦЗ
2
Жануа Донасьен
ЦЗ
11
Джордан Робертс
ЛВ
21
Андре Доззел
ЦП
4-2-2-2
25
Пантилимон
14
Робинсон
2
Дариква
44
Хефеле
20
Доусон
6
Гедиура
4
Коулбэк
23
Диаш
12
Карвалью
11
Граббан
11
Лолли
4-3-1
33
Биалковски
3
Кнудсен
4
Чамберс
12
Спенс
28
Пеннингтон
18
Уорд
8
Скьюз
8
Бишоп
20
Сирс
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Ипсвич Таун
17
Сайди Джанко
ПЗ
15
Люк Стил
ВР
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
22
Клаудио Якоб
ЦП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
11
Джордан Робертс
ЛВ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
1
Дин Геркен
ВР
35
Дэниэл Роу
ЦЗ
2
Жануа Донасьен
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
17
Сайди Джанко
ПЗ
15
Люк Стил
ВР
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
22
Клаудио Якоб
ЦП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
11
Джордан Робертс
ЛВ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
1
Дин Геркен
ВР
35
Дэниэл Роу
ЦЗ
2
Жануа Донасьен
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Ноттингем Форест - Ипсвич Таун
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
Новости команд
Все
Ноттингем Форест
Ипсвич Таун
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:50
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:50
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:14
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:01
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:50
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:01
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:50
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:14
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+