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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Вест Бромвич
Ноттингем Форест - Вест Бромвич: обзор матча 07 августа 2018
Ноттингем Форест
07.08.2018, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 4 тур
1 : 1
Завершен
Вест Бромвич
59'
А. Гедиура
87'
М. Филлипс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Вест Бромвич
90'
+3
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
Д. Родригес
Желтая карточка
А. Гедиура
90'
87'
ГОЛ! 1:1!
М. Филлипс
Пас отдал
К. Гиббс
Замена
Э. Судани
️️️️
Ж. Карвалью
85'
Замена
Д. Гонсалвеш
️️️️
Ж. Диаш
78'
61'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
Д. Моррисон
ГОЛ! 1:0!
А. Гедиура
Пас отдал
Л. Граббан
59'
Желтая карточка
Д. Коулбэк
54'
36'
Желтая карточка
К. Бартли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
23
Жил Диаш
ЛВ
4
Джек Коулбэк
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
11
Джо Лолли
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Даррен Мур
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
3-3-2-2
25
Пантилимон
2
Фигейреду
2
Дариква
13
Фокс
23
Осборн
6
Гедиура
4
Коулбэк
23
Диаш
12
Карвалью
11
Граббан
11
Лолли
4-1-4-1
26
Джонстон
4
Адарабиойо
5
Бартли
26
Хегази
3
Гиббс
8
Ливермор
25
Филлипс
7
Моррисон
11
Брант
11
Барнс
16
Родригес
23
Диаш
7
Гонсалвеш
7
Гонсалвеш
23
Диаш
12
Карвалью
2
Судани
2
Судани
12
Карвалью
7
Моррисон
34
Гэйл
34
Гэйл
7
Моррисон
16
Родригес
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
16
Родригес
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Вест Бромвич
13
Джордан Смит
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Даррен Мур
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Главный тренер
Даррен Мур
Статистика матча Ноттингем Форест - Вест Бромвич
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
1 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Ингланд
Стадион:
Сити Граунд
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