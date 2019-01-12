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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Ноттингем Форест
Рединг - Ноттингем Форест: обзор матча 12 января 2019
Рединг
12.01.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
2 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
23'
Д. Свифт
87'
Д. Робинсон (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Ноттингем Форест
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Д. Робинсон
87'
83'
Красная карточка
Т. Дариква
62'
Вторая желтая
Д. Фокс
Желтая карточка
Э. Идом
62'
Желтая карточка
Л. Мур
62'
62'
Желтая карточка
Д. Робинсон
61'
Желтая карточка
Д. Мерфи
38'
Желтая карточка
Д. Коулбэк
Желтая карточка
О. Ричардс
32'
ГОЛ! 1:0!
Д. Свифт
Пас отдал
М. Барроу
23'
8'
Желтая карточка
Д. Фокс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Ноттингем Форест
25
Костел Пантилимон
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
6
Адлан Гедиура
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Рединг
28
Сэм Уокер
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Ноттингем Форест
15
Люк Стил
ВР
17
Сайди Джанко
ПЗ
12
Жоао Карвалью
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
11
Льюис Граббан
ЦФ
4-5-1
31
Яаккола
3
Ричардс
26
Мур
17
Идом
4
Илори
10
Бакуна
77
Барроу
14
Эджария
4
Риномхота
8
Свифт
10
Бедварссон
4-4-2
25
Пантилимон
2
Кэш
2
Дариква
14
Робинсон
13
Фокс
6
Гедиура
22
Якоб
4
Коулбэк
23
Осборн
11
Лолли
9
Мерфи
Остались в запасе
Рединг
Ноттингем Форест
28
Сэм Уокер
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
17
Сайди Джанко
ПЗ
12
Жоао Карвалью
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
15
Люк Стил
ВР
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
28
Сэм Уокер
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Остались в запасе
17
Сайди Джанко
ПЗ
12
Жоао Карвалью
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
15
Люк Стил
ВР
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Рединг - Ноттингем Форест
3
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Мадейски
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